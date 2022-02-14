Минимальная цена билета на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге составит 6 тыс. рублей

ТАСС, 14 февраля. Минимальная цена билета на финальный матч футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022 году составит около 6 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА решил сохранить цены на билеты 4-й категории (6 000 рублей) и 3-й категории (более 15 000 рублей) на следующие три финала Лиги чемпионов в 2022, 2023 и 2024 году в соответствии с ценами, действующими с 2020 года. УЕФА полностью осведомлен о текущей инфляционной ситуации и, в частности, о билетах на спортивные мероприятия, цены на которые значительно выросли за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате «Финала восьми», что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.