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22:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Почеттино рассказал о настрое Месси на игру против «Реала»

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси находится в отличном состоянии и имеет большое желание сыграть против испанского «Реала» в матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2022

Первый матч «ПСЖ» — «Реал» пройдет 15 февраля в Париже, начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.

«У нас хорошая команда, о форме много говорить не приходится. Все игроки перед этим матчем очень мотивированы. Месси в хорошем состоянии, у него есть большое желание (сыграть). Это будет важный вечер для него со всем его талантом и опытом», — цитирует Почеттино официальный сайт парижан.

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1/8 финала, 15.02.2022, 23:00

ПСЖ-Реал-

«Мы должны быть убеждены, что-то, что мы планируем сделать, будет правильным. Самое главное в последние три дня тренировок — убедиться, что мы движемся в правильном направлении. Это ключ к победе, потому что талант у нас есть. Думаю, что с нашими качествами мы сможем использовать слабые стороны “Реала” и противостоять его сильным сторонам», — добавил специалист.

Ранее французские СМИ сообщили, что Неймар, который не принимал участия в предыдущих матчах из-за травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» 28 ноября, уже тренируется в общей группе.

«Неймар в порядке, он уверен в себе. Даже если он еще не нашел свой привычный ритм, мы знаем, что, если завтра увидим его на поле, он точно выложится на все 100%. Тренер должен принять решение, будет он играть или нет», — отметил защитник «ПСЖ» Маркиньос.

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