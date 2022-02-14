Почеттино рассказал о настрое Месси на игру против «Реала»

Первый матч «ПСЖ» — «Реал» пройдет 15 февраля в Париже, начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.

«У нас хорошая команда, о форме много говорить не приходится. Все игроки перед этим матчем очень мотивированы. Месси в хорошем состоянии, у него есть большое желание (сыграть). Это будет важный вечер для него со всем его талантом и опытом», — цитирует Почеттино официальный сайт парижан.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/8 финала, 15.02.2022, 23:00 ПСЖ - Реал -

«Мы должны быть убеждены, что-то, что мы планируем сделать, будет правильным. Самое главное в последние три дня тренировок — убедиться, что мы движемся в правильном направлении. Это ключ к победе, потому что талант у нас есть. Думаю, что с нашими качествами мы сможем использовать слабые стороны “Реала” и противостоять его сильным сторонам», — добавил специалист.

Ранее французские СМИ сообщили, что Неймар, который не принимал участия в предыдущих матчах из-за травмы, полученной в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» 28 ноября, уже тренируется в общей группе.