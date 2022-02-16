Гол Мбаппе на 94-й минуте помог «ПСЖ» обыграть «Реал» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/8 финала, 9.03.2022, 23:00 Реал - ПСЖ -

В первом тайме «Реал» нанес только один удар в сторону ворот соперника и ни разу не попал в створ.

Во второй половине матча «ПСЖ» мог забить первый гол в матче. Килиан Мбаппе заработал пенальти на 62-й минуте, однако Лионель Месси не реализовал его.

В добавленное время, на 94-й минуте, Мбаппе открыл счет и помог «ПСЖ» одержать победу в матче.

За всю игру «Реал» нанес два удара по воротам и ноль в створ. Французский клуб в свою очередь совершил 15 ударов по воротам и восемь в створ.