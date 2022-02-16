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01:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Мбаппе на 94-й минуте помог «ПСЖ» обыграть «Реал» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» обыграл «Реал» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Счет в матче 1:0.

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Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 9.03.2022, 23:00

Реал-ПСЖ-

В первом тайме «Реал» нанес только один удар в сторону ворот соперника и ни разу не попал в створ.

Во второй половине матча «ПСЖ» мог забить первый гол в матче. Килиан Мбаппе заработал пенальти на 62-й минуте, однако Лионель Месси не реализовал его.

В добавленное время, на 94-й минуте, Мбаппе открыл счет и помог «ПСЖ» одержать победу в матче.

За всю игру «Реал» нанес два удара по воротам и ноль в створ. Французский клуб в свою очередь совершил 15 ударов по воротам и восемь в створ.

Ответная игра ⅛ финала Лиги чемпионов между командами пройдет в Мадриде 9 марта.

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