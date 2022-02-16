Месси больше не гений. Им стал Мбаппе!

Стартовал исторический плей-офф — без правила выездного гола. Еще летом его отмена породила серьезные споры, но на полгода все об этом подзабыли: на групповых этапах гостевые мячи и так не имели решающего значения.

Теперь дискуссия вокруг неоднозначного решения УЕФА разгорелась с новой силой. Уже по ходу первого тайма парижского матча Twitter на всех языках сокрушался: зачем отменили это положение?

Повод — бессовестно пассивная игра «Реала» в гостях у «ПСЖ». За 45 минут клуб-рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов и лидер чемпионата Испании нанес всего один удар по воротам (за секунду до свистка на перерыв). 38 процентов владения мячом, лишь два касания в чужой штрафной, очень низкая линия обороны и почти полное отсутствие прессинга — Мадрид с первых минут вышел отстаивать нули на табло.

Я не считаю, что на подобные действия команды Карло Анчелотти точно повлияли изменения в правилах. В конце концов, первые матчи плей-офф и в прошлые сезоны нередко оказывались скучными. Возможно, игра «Реала» — это подгон задачи под ответ, и испанцы в любом случае настраивались на осторожный футбол в столице Франции. Пока оценивать последствия отмены правила выездного гола нельзя — нужно посмотреть на это на дистанции.

Как бы то ни было, первый тайм определенно нельзя назвать зрелищным. «Реал» пусть и парковал автобус, но был дисциплинирован, старался перекрывать все свободные зоны. А Маурисио Почеттино удивил Анчелотти своими идеями: во-первых, Данило при игре без мяча становился третьим центральным защитником, а во-вторых, Месси исполнял роль глубинного плеймейкера. Номинально аргентинец вышел на позиции центрфорварда, но это не так. При позиционных атаках (то есть почти всегда) Месси опускался к центральному кругу и там помогал Верратти с Паредесом создать моменты. Таким образом Почеттино нейтрализовал сердце «Реала», трезубец Каземиро — Кроос — Модрич. Единственный голевой момент тайма — удар Мбаппе в Куртуа — сделал именно Месси, вырезав с левой передачу в штрафную на 30 метров.

Надежда оставалась только на второй тайм — такое количество звезд должно было что-то придумать, а не усыплять болельщиков. И действительно стало веселее: «ПСЖ» нашел способы взлома обороны «Реала» и за первые 10 минут создал несколько голевых моментов. А апогеем стал пенальти: Карвахаль сфолил в своей штрафной, но Месси пробил ужасно — не в угол и на удобной высоте для Куртуа. Бельгиец отразил мяч и оживил всех демонов аргентинца. Для легенды «Барселоны» не забить пенальти «Реалу» сродни катастрофе.

Кстати, примерно в ту же минуту в Манчестере впервые в 2022 году поразил цель вечный антагонист аргентинца Криштиану Роналду — «МЮ» параллельно встречался с «Брайтоном» в АПЛ.

Смазанный пенальти Месси перечеркнул всю неплохую игру. И не только свою, но и команды в целом. «ПСЖ» после 61-й минуты стал заметно нервничать и создавал моменты скорее по инерции. Пару раз парижане даже чуть не упустили «Реал», но мадридцы в этот день не заслуживали даже половины забитого мяча.