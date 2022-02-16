Всем клубам для выхода в ¼ финала ЛЧ нужно сыграть два матча. А «Сити» — 45 минут

«Сити», пожалуй, сильнейшая команда в мире на сегодня, но ей еще никогда не покорялась Лига чемпионов. Показательно, что чемпионом мира среди клубов на днях стал «Челси», а «Сити» опережает этого чемпиона мира на 16 очков в АПЛ. А вот в плей-офф ЛЧ «Сити» периодически вылетал именно от клубов вроде «Спортинга», когда считался явным фаворитом. Привет «Лиону» и «Монако».

Были небольшие сомнения и теперь — перед матчем со «Спортингом». Но понадобилось 45 минут, чтобы снять все вопросы по выходу в ¼ финала. «Сити» приехал в Лиссабон и буквально разбомбил соперника, который играл в пять защитников. Четыре гола за тайм:



7-я минута. Марез

17-я минута. Бернарду Силва

32-я минута. Фоден

44-я минута. Бернарду Силва



Любопытной получилась ситуация с первым голом. «Сити» быстро раскатал соперника, но боковой судья обнаружил офсайд. Ситуация была достаточно пограничная, но на повторе было видно, что гол забит без нарушений. Судьям потребовалось больше двух минут, чтобы в этом убедиться.

Тем не менее гол Мареза засчитали. Вингер является лучшим бомбардиром «Сити» в этом сезоне, если брать все турниры (23 гола). Два гола на счету Бернарду Силвы, который летом мог уйти из команды.



Второй тайм начался примерно с того же, чем закончился первый — с гола «Сити». Отличился уже Стерлинг, который набрал отличную форму: в последнем туре АПЛ сделал хет-трик, а в предпоследнем установил рекорд АПЛ по количеству заработанных пенальти.

Уже на 61-й минуте Гвардиола выпустил на поле Гюндогана и Зинченко. А следом появился и Фернандиньо. Во многом именно поэтому «Сити» остаётся сильнейшей командой мира. У чемпионов Англии, пожалуй, лучшая скамейка запасных, и при возможности тренер даёт отдохнуть лидерам. Например, перед матчем в Португалии у «Сити» отсутствовали Канселу, Лапорт, Стоунз, Де Брёйне и Родри. А на замену выходили вообще юниоры — Кайки, Делап и Макэйти.