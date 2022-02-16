Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетико
Леванте
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15.02
Манчестер Юнайтед
Брайтон
20
Футбол. Еврокубки
15.02
Спортинг
Манчестер Сити
05
Футбол. Еврокубки
15.02
ПСЖ
Реал
10
Все события
Фоторепортажи
11Пекин-2022: лучшие кадры 14 февраля
4Олимпиада в Пекине: все чемпионы 14 февраля
12:27 (мск), источник: Sport24

УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров этого года

Об этом рассказал президент организации Александер Чеферин. Это будет сделано в качестве благодарности за их поддержку европейского футбола во время кризиса, вызванного COVID-19.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Минимальная цена билета на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге составит 6 тыс. рублей

«Болельщики — источник жизненной силы нашей игры. Мы подумали, что это будет хороший способ отплатить болельщикам за все те трудности, которые они перенесли за последние два года, не прекращая страстно поддерживать свои команды даже вдали от стадионов. Болельщики — неотъемлемый элемент развития футбола. Мы должны сделать так, чтобы у самых преданных из них была возможность посещать исторические для своих клубов матчи по доступным ценам», — сказал Чеферин в интервью пресс-службе УЕФА.

Каждый из клубов-финалистов сможет воспользоваться этими билетами, чтобы поощрить своих самых преданных болельщиков (тех, кто дольше всех приобретает сезонные абонементы, посетил больше всего выездных матчей и так далее). Этими билетами не смогут воспользоваться спонсоры или партнеры, а также официальные представители клубов.

Кроме того, УЕФА решил оставить на уровне 2020 года цены на три последующих финала Лиги чемпионов (2022, 2023, 2024) для билетов категорий 4 (70€) и 3 (180€). УЕФА осведомлен о текущей инфляции, в частности о существенном увеличении в последние годы цен на посещение спортивных мероприятий. Приняв решение заморозить цену билетов на столь престижные матчи на три сезона, УЕФА дает понять, что остается верен своей политике — футбол должен оставаться доступным.

Все расходы в рамках этой уникальной инициативы УЕФА возьмет на себя. Это никак не повлияет на распределение финансовых средств между клубами, которые получат все причитающиеся суммы.

 «Очень страшно. Ужас». Украинская красавица-каратистка высказалась о войне
«Идиоты, очнитесь!» Русская телезвезда жестко ответила украинцам на обвинения в пропаганде войны
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь