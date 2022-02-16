УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров этого года

«Болельщики — источник жизненной силы нашей игры. Мы подумали, что это будет хороший способ отплатить болельщикам за все те трудности, которые они перенесли за последние два года, не прекращая страстно поддерживать свои команды даже вдали от стадионов. Болельщики — неотъемлемый элемент развития футбола. Мы должны сделать так, чтобы у самых преданных из них была возможность посещать исторические для своих клубов матчи по доступным ценам», — сказал Чеферин в интервью пресс-службе УЕФА.

Каждый из клубов-финалистов сможет воспользоваться этими билетами, чтобы поощрить своих самых преданных болельщиков (тех, кто дольше всех приобретает сезонные абонементы, посетил больше всего выездных матчей и так далее). Этими билетами не смогут воспользоваться спонсоры или партнеры, а также официальные представители клубов.

Кроме того, УЕФА решил оставить на уровне 2020 года цены на три последующих финала Лиги чемпионов (2022, 2023, 2024) для билетов категорий 4 (70€) и 3 (180€). УЕФА осведомлен о текущей инфляции, в частности о существенном увеличении в последние годы цен на посещение спортивных мероприятий. Приняв решение заморозить цену билетов на столь престижные матчи на три сезона, УЕФА дает понять, что остается верен своей политике — футбол должен оставаться доступным.