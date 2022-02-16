«Одоевский или Кержаков? Вероятность их выхода равная». Семак — перед «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 17.02.2022, 20:45 Зенит - Бетис -

— Готов ли сыграть Ловрен? В целом, кто пропустит матч? — вопрос Семаку.

— Ловрен не готов сыграть. Алип не заявлен — возможности его заявить у нас нет. Крицюк начал заниматься на поле. В остальном проблем нет.

— В каком состоянии команда выходит после зимнего перерыва? Как скажется нехватка игровой практики в матчах с «Бетисом»?

— Для тренера лучше, когда команда находится в игровом тонусе. На контрольные матчи сложно переносить уровень интенсивности официальных встреч. Состояние игроков разное. Первые сборы были очень сложными, в них большая группа игроков не смогла принять участие. Все новички присоединились к нам только на втором сборе и не сыграли столько, сколько мы хотели. Те, кто провел оба сбора, готовы лучше. Кто тренировался меньше — хуже. Мы будем соизмерять нагрузку для того, чтобы подтягивать пропустивших тренировки игроков.

— Насколько вы довольны новичками?

— Думаю, это хорошие усиления. Но есть сложность в том, что никто из них не провел с нами оба сбора. Им нужно привыкнуть. У каждого своя история: у кого-то смена чемпионата, у кого-то смена страны. Нужно адаптироваться к тренировочному процессу, наладить определенные взаимодействия. Будем по ходу официальных матчей смотреть новичков.

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— Увидим ли мы дебют новичков?

— Скорее всего, да. Вопрос — в каком объеме. Для каждого игрока может быть разное время. За исключением незаявленного Алипа, может выйти любой.

— На что вы делаете акцент при подготовке к «Бетису»?

— Нужно учитывать все: оборону, «стандарты», переходные фазы. «Бетис» — на виду, на слуху, забивает очень много. У него прекрасные исполнители в атакующей линии. И не случайно команда находится в тройке, демонстрирует качественную игру. Можно только похвалить команду за сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя.

— Точно не сыграют Фекир и Каналес. Как эти потери повлияют на «Бетис»? Можно ли сказать, что они чуть увеличивают шансы «Зенита» на победу?

— Конечно, отсутствие двух лидеров сыграет важную роль. И количество, и качество игроков позволяет «Бетису» заменить их. Равнозначно или нет — посмотрим. Есть молодые и перспективные, есть опытные игроки, которые могут их заменить. Команда хорошо укомплектована — на каждой позиции конкуренция. Не думаю, что есть большие вопросы с точки зрения замены. Насколько это отразится? Наверное, выйдут футболисты с другими качествами, видоизменится игра. И Фекир, и Каналес сильны индивидуально — делают много передач, у них хорошие дриблинг, удары. «Бетис» в меньшей степени будет зависеть от индивидуальных качеств игроков, но в командном отношении слабее не будет.

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— Определились ли вы с тем, кто будет в воротах? Одоевский или Кержаков? Если определились, то что повлияло на ваш выбор?

— Нет, еще не определились. У нас есть день и сегодняшняя тренировка. Одоевский хорошо провел сборы, и Миша Кержаков к концу вторых сборов набрал неплохую форму. За Одоевского — полноценная подготовка, за Кержакова — опыт. Есть свои плюсы и минусы, риски. Но уже хорошо, что есть конкуренция. Думаю, их выход в равной степени вероятен.

— Следите ли вы за Олимпийскими играми?

— Да, следим. Не могу сказать, что тщательно, но поддерживаем всех наших спортсменов. Спорт — это объединяющийся фактор. Есть многие вещи, на которые принято бурно реагировать. Но мы в любом случае поддерживаем спортсменов. Мы сами занимаемся этим и понимаем, насколько это сложно. Уверен, что каждый мечтает дать максимум для команды и страны. Но тем спорт и интересен, что бывают неожиданности. Мы гордимся нашими спортсменами.

Далер Кузяев: «В какой-то степени с жеребьевкой нам не повезло»

— Далер, команда два месяца не проводила официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться?

— Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных встречах. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистами играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс это для нас или для них.

— Как прошли сборы?

— Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физический форме. Я надеюсь, нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.

— «Зениту» могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло со жребием?

— В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал Лиги Европы пройдет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.

— Как вы приняли новичков?

— Приняли хорошо, замечательно. Новички не испытывают никаких проблем. Им нужно время, чтобы адаптироваться под наш стиль и темп. Но я уверен, что со временем они еще больше прибавят и помогут команде реализовать задачи.