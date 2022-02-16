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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов: В новой игровой модели «Зенита» места Дзюбе не видно. Не случайно Артем сидит на скамейке запасных

Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, будет ли «Зенит» продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

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Источник: РИА "Новости"

«Останется ли Дзюба в “Зените” или нет, точно сейчас никто не скажет, — приводит слова Орлова Betonmobile.ru. — Думаю, этот вопрос пока находится в стадии решения. Но можно сделать определенные выводы, наблюдая за селекцией петербуржцев».

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По мнению комментатора, главный тренер петербуржцев Сергей Семак выстраивает для команды новую модель игры.

«Для поддержки скоростных Вендела, Клаудиньо и Малкома в зимнее трансферное окно были подписаны два очень быстрых форварда — Сергеев и Алберто. В новой игровой модели “Зенита” места Дзюбе не видно. Не случайно Артем сидит на скамейке запасных», — сказал он.

При этом Орлов считает, что Дзюба еще может помочь команде.

«Если основная игровая модель по каким-то причинам не сработает, его рост и физическая мощь пригодятся. Предстоящие весенние месяцы как раз и должны показать, насколько Дзюба нужен клубу. От этого будет зависеть решение “Зенита” о продлении соглашения», — заявил комментатор.

В нынешнем сезоне 33-летний россиянин забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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