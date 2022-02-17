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01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голы Фирмину и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Интером»

«Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Интер
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Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине матча гости забили дважды. На 75-й минуте отличился Роберту Фирмину. Он точно пробил головой после углового в исполнении Энди Робертсона.

Второй мяч на 83-й минуте забил Мохамед Салах. Он точно пробил в противоход Хандановичу.

Ответный матч состоится в Англии 8 марта. Он также начнется в 23.00 по московскому времени.

Интер
0:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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