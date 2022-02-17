Голы Фирмину и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Интером»

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине матча гости забили дважды. На 75-й минуте отличился Роберту Фирмину. Он точно пробил головой после углового в исполнении Энди Робертсона.

Второй мяч на 83-й минуте забил Мохамед Салах. Он точно пробил в противоход Хандановичу.