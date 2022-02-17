«Бавария» вырвала ничью у «Зальцбурга» в Лиге чемпионов
«Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Австрии.
Бавария
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«Бавария» сыграла вничью с «Зальцбургом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Австрии.
Хозяевам пришлось делать раннюю замену — на 12-й минуте на поле появился 20-летний Чиквубуйке Адаму. Спустя несколько минут после выхода на поле он открыл счет, забив первый в карьере гол в еврокубке.
«Бавария» смогла отыграться лишь в концовке. На 90-й минуте Кингсли Коман забил после скидки головой от Томаса Мюллера.
Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.