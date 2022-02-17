«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Во встрече в Санкт-Петербурге зафиксирован счет 3:2 в пользу гостей, у которых отличились Гвидо Родригес (8-я минута), Виллиан Жозе (18) и Андрес Гуардадо (41). Мячи в составе «Зенита» забили Артем Дзюба (25) и Малком (28).

На 73-й минуте за петербургскую команду дебютировал нападающий Иван Сергеев. Он заменил на поле форварда Артема Дзюбу.



«Зенит» занял третье место в своей группе Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё», благодаря чему получил путевку в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира. «Бетис» стал вторым в своем квартете Лиги Европы.