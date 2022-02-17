«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

В составе «Барселоны» гол забил Ферран Торрес (59-я минута, с пенальти). У «Наполи» отличился Пётр Зелиньский (29).

Для Торреса гол стал первым в составе «Барселоны». О переходе испанца из английского «Манчестер Сити» стало известно 28 декабря, контракт с игроком рассчитан до 2027 года.

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 17.02.2022, 20:45 Боруссия Д 2 Рейнджерс 4

«Барселона» провела первый матч во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0).

В других матчах игрового дня германская «Боруссия» из Дортмунда уступила шотландскому «Рейнджерс» со счетом 2:4, молдавский «Шериф» на своем поле переиграл португальскую «Брагу» — 2:0.