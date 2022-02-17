«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

В составе «Барселоны» гол забил Ферран Торрес (59-я минута, с пенальти). У «Наполи» отличился Пётр Зелиньский (29).
Для Торреса гол стал первым в составе «Барселоны». О переходе испанца из английского «Манчестер Сити» стало известно 28 декабря, контракт с игроком рассчитан до 2027 года.
«Барселона» провела первый матч во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0).
В других матчах игрового дня германская «Боруссия» из Дортмунда уступила шотландскому «Рейнджерс» со счетом 2:4, молдавский «Шериф» на своем поле переиграл португальскую «Брагу» — 2:0.
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». До этого «Барселона» в чемпионате Испании на выезде встретится с «Валенсией» 20 февраля, «Наполи» днем позже сыграет в гостях против «Кальяри» в чемпионате Италии. Победитель плей-офф выйдет в ⅛ финала, соперник определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.