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17 февраля, источник: ТАСС

«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 17 февраля. Испанская «Барселона» дома со счетом 1:1 сыграла вничью с итальянским «Наполи» в первом матче раунда плей-офф за выход в ⅛ финала футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

Барселона
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Источник: Reuters

В составе «Барселоны» гол забил Ферран Торрес (59-я минута, с пенальти). У «Наполи» отличился Пётр Зелиньский (29).

Для Торреса гол стал первым в составе «Барселоны». О переходе испанца из английского «Манчестер Сити» стало известно 28 декабря, контракт с игроком рассчитан до 2027 года.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
1/16 финала, 17.02.2022, 20:45

Боруссия Д2Рейнджерс4

«Барселона» провела первый матч во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0).

В других матчах игрового дня германская «Боруссия» из Дортмунда уступила шотландскому «Рейнджерс» со счетом 2:4, молдавский «Шериф» на своем поле переиграл португальскую «Брагу» — 2:0.

Ответная встреча пройдет 24 февраля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». До этого «Барселона» в чемпионате Испании на выезде встретится с «Валенсией» 20 февраля, «Наполи» днем позже сыграет в гостях против «Кальяри» в чемпионате Италии. Победитель плей-офф выйдет в ⅛ финала, соперник определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Барселона
1:1
Первый тайм: 0:1
Наполи
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