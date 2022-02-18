«Хорошо, что нет правила гостевого гола». Семак и Пеллегрини довольны атакующим футболом

Семак доволен качеством игры, но расстроен из-за ошибок

— Плохо вошли в игру и в обороне, и в атаке. Ошибки в обороне привели к трем голам в первом тайме. Отыграться было сложно, но ребята переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. Думаю, по моментам мы не уступили, но игра в защите помешала добиться победы.

— Почему вышли с четырьмя защитниками, а в перерыве поменяли схему?

— Мы играли дома, нужен был игрок для того, чтобы играть высоко, прессинговать. В первом тайме неправильно располагались, действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Нам нужно было срочно что-то делать, чтобы во втором тайме не получить еще три.

Дзюба и Малком забили два гола за три минуты, но «Зенит» проиграл «Бетису» 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

— С первых минут было видно, что Ракицкий заторможен. Были ли у вас сомнения в его готовности?

— Вариантов почти не было. Игра не получилась у него. Посмотрим, связано ли это с пропуском первых сборов или в целом с состоянием. Не только у него игра не получилась. И в обороне, и в атаке не хватало многих качеств, чтобы играть на своем уровне. Урывками — да. Возможно, сказалось отсутствие игрового тонуса. В таких условиях все российские клубы, мы ничего не можем изменить. По игре мы могли рассчитывать на большее.

— Оцените игру Дзюбы.

— Хорошо. В первом тайме был гол, еще один момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность, движение — Алберто, Сергеев. Поэтому заменили Дзюбу, чтобы освежить игру, но сегодня его игру оценю хорошо.

— Как оцените игру Кержакова? Не жалеете, что не выбрали Одоевского?

— Перед игрой я говорил, что бросать в такую игру Одоевского сложно, он практически не играл даже на уровне РПЛ. Для молодого парня это было очень сложно. Кержаков последнюю игру сыграл достаточно хорошо, он опытный вратарь, поэтому решили сделать выбор в его пользу. К сожалению, игра не получилась. Ошибка, которую могли исправить защитники, привела к третьему голу.

— Смена схемы в перерыве, новые изменения после выхода Алберто — это хаос, необходимость любого изменения или следование какому-то плану?

— План не выдерживали, поэтому и делали замены. Бетис заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились. С выходом Вильяма Карвалью Бетис освежил центр — мы туда опять выдвинули игрока. Выходы Алберто и Сергеева планировались. Делали то, что требовалось по ходу игры на наш взгляд.

— Насколько далек от идеала нынешний Зенит?

— По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы — статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат. Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат.

Даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме. Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы — на 1,2, а забили 2.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

— Как скажется на шансах отмена правила гостевого гола?

— То, что оно отменено — это хорошо. «Бетис» играет в атаку, много забивает. То же самое можно сказать и про «Зенит». После матча обменялись с Пеллегрини мнениями. Обе команды хотят играть в атаку, для зрителей такое количество голов — всегда хорошо. Статистика против нас, но самое важное — сохранять веру и делать все зависящее от нас, чтобы в следующем матче был положительный результат.

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Пеллегрини восхищается Хоакином и не переживает из-за пропущенных

— Что скажете об игре?

— Мы ждали подобного матча. «Зенит» очень опасен в атаке, в составе есть бразильцы, которые умеют забивать. Мы вели 2:0, «Зенит» среагировал. Но самое важное — не чувствовать этого воздействия, не развалиться. Впереди еще 90 минут, рано думать, что мы уже прошли в следующий раунд.

— Вас удивила игра «Бетиса» без Фекира и Каналеса?

— Нет, потому что мы тренируемся каждый день, у нас нет основной и запасной команды. Рад, что мы до сих пор участвуем в трех турнирах, команда в отличной физической форме. Если бы мы не выиграли, не списывали бы это на отсутствие кого-то.

— Замены повлияли на игру во втором тайме?

— «Зенит» любит закрывать центр, мы пытались атаковать через фланги, особенно через Тельо. Учитывали усталость некоторых игроков. Не столько физическую, сколько эмоциональную.

— Оцените игру Хоакина.

— Хоакин так же важен, как и всегда. Он долго не играл, но отдал всего себя во имя клуба, был хорош технически. Очень доволен его работой, рад, что он появился на поле после достаточно долгого перерыва.

— Вас беспокоит то, что «Бетис» достаточно много пропускает?