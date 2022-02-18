Лучшая команда из бывшего СССР! Сказка «Шерифа» в Европе продолжается

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 17.02.2022, 20:45 Шериф 2 Брага 0

«Шериф» продолжает снимать скальпы со своих соперников в Европе! На групповом этапе Лиги чемпионов команда Юрия Вернидуба по разу переиграла «Реал» (2:1) с «Шахтёром» (2:0) и финишировала третьей, благодаря чему чемпионы Молдавии получили путёвку в плей-офф Лиги Европы.

Казалось, на этом чудеса закончатся. Хотя бы по той простой причине, что против «Браги» играл уже другой «Шериф». В зимнее окно из клуба ушла целая группа основных футболистов — Кристиано, Фернандо Костанца, Димитрис Коловос, Данило Уртадо и Франк Кастаньеда. Кроме того, первую встречу с португальцами пропускали из-за дисквалификации Густаво Дуланто и Эдмонд Аддо. Но — нет. «Шериф» опять удивил.

Эта игра лишний раз доказала, что секрет успехов «Шерифа» — работа тренера. В домашнем матче с четвёртой командой Примейры команда Вернидуба сделала задел, которого вполне может хватить для победы по сумме двух встреч. При этом по статистике чемпионы Молдавии уступили «Браге», как по владению мячом (33% на 67%), так и по ударам — 9:11 (в створ — 2:4). Ничего удивительного, ведь уровень игроков португальцев очевидно выше. Но игру решили эпизоды. Между тем в деталях как раз и проявляется тренерский класс. Экс-капитан «Зенита» успешно скрыл слабости своих и использовал недостатки соперника.

Хозяева повели после пенальти, назначенного за игру рукой. С «точки» точно пробил бывший полузащитник «Тамбова» Себастьян Тилль. Вообще этот момент получился курьёзным. «Шериф» забил ещё перед назначением 11-метрового, но всё испортил нападающий Момо Янсане, который, находясь в офсайде, зачем-то коснулся летевшего в сетку мяча. Желание гвинейца прорекламировать себя в Европе навредило команде. К счастью для Янсане, судья при помощи VAR разглядел руку у защитника «Браги».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Lkx8aEB6cFs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А за 10 минут до конца матча второй гол забил Адама Траоре. Малийский форвард воспользовался тем, что защитник «Браги» неудачно обработал мяч и поскользнулся, убежал один на один и катнул мяч мимо голкипера. Траоре в целом был очень полезен: нанёс два удара, совершил три обводки и заработал на себе три фола. Впрочем, ещё больше впечатляют цифры греческого защитника Стефаноса Эвангелу — четыре отбора, четыре перехвата и восемь выносов мяча.