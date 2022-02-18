Дзюба: Третий гол «Зенит» привез сам себе — на таком уровне это недопустимо

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— Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо. Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе — на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там.

Такие команды — из Испании, Португалии — они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически. Когда мы начинаем играть в футбол — всё получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать — получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе — это вопрос.

— Крайне редко случается так, чтобы к 30-й минуте на табло был счет 2:2. Почему так получилось?

— Получили необязательный штрафной. Потом проиграли подачу, хотя разбирали, знали, что они так играют. На стандартах всегда так: проигрываешь один в один — и гол. Мы плохо начали, откровенно говоря, не могли выйти из обороны. Они высоко играют, а мы не разобрались поначалу; надо было сразу удлинять передачами. Потому что мы оставались один в один, у меня был шанс выигрывать-скидывать — и выходить.