Дзюба: Третий гол «Зенит» привез сам себе — на таком уровне это недопустимо
Нападающий и капитан «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Нападающий и капитан «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал поражение от «Бетиса» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
— Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо. Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе — на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там.
Такие команды — из Испании, Португалии — они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически. Когда мы начинаем играть в футбол — всё получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать — получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе — это вопрос.
— Крайне редко случается так, чтобы к 30-й минуте на табло был счет 2:2. Почему так получилось?
— Получили необязательный штрафной. Потом проиграли подачу, хотя разбирали, знали, что они так играют. На стандартах всегда так: проигрываешь один в один — и гол. Мы плохо начали, откровенно говоря, не могли выйти из обороны. Они высоко играют, а мы не разобрались поначалу; надо было сразу удлинять передачами. Потому что мы оставались один в один, у меня был шанс выигрывать-скидывать — и выходить.
С другой стороны, когда мы проходили их оборонительную линию, то создавали преимущество на флангах — и именно за счет этого нам удалось забить. Второй гол тоже: прошли по флангу, подача в центр — гол. Интересный был матч и хочу сказать спасибо зрителям. Им очень понравилась игра, я думаю, — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.