Футболисты «Порту» обыграли «Лацио» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

В составе «Порту» голы забил Тони Мартинес (37-я и 49-я минуты). У «Лацио» отличился Маттиа Дзакканьи (23).

В последний раз команды встречались в 2003 году в полуфинале Лиги Европы, тогда «Порту» вышел в финал турнира, выиграв по сумме двух матчей (4:1, 0:0).

«Лацио» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе Е, набрав девять очков в шести матчах. «Порту» принимал участие в группе B Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», испанским «Атлетико» и итальянским «Миланом» и занял третье место с пятью очками, попав в стыковые матчи Лиги Европы.