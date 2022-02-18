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01:23 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Порту» обыграли «Лацио» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 18 февраля. Португальский футбольный клуб «Порту» победил итальянский «Лацио» со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Встреча прошла в Порту.

Лацио
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Источник: AP 2022

В составе «Порту» голы забил Тони Мартинес (37-я и 49-я минуты). У «Лацио» отличился Маттиа Дзакканьи (23).

В последний раз команды встречались в 2003 году в полуфинале Лиги Европы, тогда «Порту» вышел в финал турнира, выиграв по сумме двух матчей (4:1, 0:0).

«Лацио» вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе Е, набрав девять очков в шести матчах. «Порту» принимал участие в группе B Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем», испанским «Атлетико» и итальянским «Миланом» и занял третье место с пятью очками, попав в стыковые матчи Лиги Европы.

Ответные матчи пройдут 24 февраля.

Порту
2:1
Первый тайм: 1:1
Лацио
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