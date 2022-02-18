«Боруссия» проваливается без Холанда, «Шериф» удивляет, у «Лейпцига» Тедеско все сложно — так стартовал плей-офф ЛЕ

«Дортмунд» без Холанда мощно отлетел от «Рейнджерс». Хуммельс в ярости

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 17.02.2022, 20:45 Боруссия Д 2 Рейнджерс 4

Самый неожиданный исход дня прилетел из Германии — «Боруссия» внезапно получила 2:4 от «Рейнджерс». Команда Марко Розе на втором месте в Бундеслиге, но вот результаты в последний месяц крайне нестабильные: 3 поражения в 5 матчах, в том числе 2:5 дома от «Байера» и неожиданный вылет из Кубка Германии от «Санкт-Паули».

«Дортмунд» чаще соперника бил по воротам и владел мячом, но выпады «Рейнджерс» были острее — гости забили дважды в самом конце первого тайма, а в начале второго довели счет до разгромного. «Боруссия» отыграла один гол, но затем получила четвертый — а на все это с ужасом смотрел Эрлинг Холанд.

Норвежец пропускал матч из-за травмы — он не играет с конца января, и как раз в этот период времени «Боруссию» штормит. При Розе команда ужасно выступает в еврокубках: не вышла из группы в Лиге чемпионов, пропустив вперед команды из более слабых лиг («Аякс» и «Спортинг»), а теперь еще и получила дома от чемпиона Шотландии. Кстати, в решающей игре против «Спортинга» Холанда тоже не было — и тоже из-за травмы.

Тренер не унывает: «Верю, что мы с парнями по-прежнему способны добиться успеха. Вижу на тренировках, что никто не опускает головы. Наша главная проблема — реализация, но я тоже несу за это ответственность».

Вот только у футболистов другое настроение. «Мы играем в ужасный, бессмысленный футбол. В действиях почти нет логики — мы сами делаем соперника сильнее», — анализировал игру Матс Хуммельс.

Другие сюжеты: «Лейпциг» Тедеско не сломал «Сосьедад», «Порту» обыграл «Лацио» благодаря резервному форварду, «Шериф» уверенно победил

• «Зенит» неплохо смотрелся в матче с «Бетисом», но подарил испанцам голы, а решающий мяч — в самый ненужный момент. Спастись не помогли даже дебютанты — 2:3.

Дзюба и Малком забили два гола за три минуты, но «Зенит» проиграл «Бетису» 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

•‎ «Барселона» провела нормальный матч против «Наполи», но снова не победила — подвела реализация (1:1). Один только Ферран Торрес нанес 9 ударов (у всего «Наполи» — 4), но только раз попал в створ — с пенальти, назначенного за минимальное касание руки. В концовке вышел Люк Де Йонг и чуть не положил через себя, но тоже промазал. Как итог — 1:1, все решится через неделю в Неаполе.

•‎ «Порту» пропустил от «Лацио» первым, но перевернул игру (2:1). Удивительно, но команда Маурицио Сарри не владела тотальным преимуществом по контролю мяча, а по остроте была намного хуже — не считая гола, всего один раз пробила в створ. «Порту» бил намного чаще (21−7 по ударам) и был опаснее (1,38 против 1,12 по xG).

Помог дубль резервного центрфорварда Тони Мартинеса. 24-летний нападающий был звездой «Фамаликана», но в «Порту» пока протирает скамейку: с начала октября он всего третий раз появился в старте, и это вообще его первые голы с 15 октября.

•‎ «Шериф» продолжает дарить сенсации — команда из Приднестровья разобралась дома с португальской «Брагой» (2:0), которая регулярно светится в плей-офф ЛЕ. Команда Юрия Вернидуба отдала сопернику мяч (почти 70%) и бегала в контратаки — получалось острее, чем у соперника. И по xG (1,29 против 0,73), и по опасным моментам (2−1) «Шериф» был лучше, особенно в первом тайме.

Снова отличился Себастьян Тилль — у него уже три гола в этой еврокубковой кампании. Какого игрока упустил «Тамбов»!

•‎ «Севилья» буднично разобралась с загребским «Динамо» (3:1). Севильцы контролировали игру в первом тайме и логично забили (Ракитич реализовал очевидный пенальти), но в одной из немногочисленных атак хорваты сравняли счет. «Севилью» это только завело — еще до перерыва забили дважды, а во втором тайме удержали преимущество. Кстати, свой первый гол в Испании забил Антони Марсьяль.

•‎ «Аталанта» страдала дома с «Олимпиакосом» (2:1). Вязкие греки не давали создавать моментов сопернику, но и сами очень редко что-то придумывали. Хотя забили первыми — уже на 14-й минуте Тикиньо, которого вы можете знать по «Порту», красиво уложил мяч в дальний угол из-за штрафной. Этот удар остался для «Олимпиакоса» единственным в створ.

А вот «Аталанта» весь матч бомбардировала чужие ворота (17 ударов), подала 10+ угловых и во втором тайме добилась своего — дублем за две минуты выстрелил защитник Берат Гимшити: он поразил чужие ворота после 11-го и 12-го корнера.