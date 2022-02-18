Дзюба вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, обойдя Думбия
Артем Дзюба вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.
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ЦСКАЛига Европы: таблица и календарь
Артем Дзюба вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.
В четверг форвард «Зенита» поразил ворота «Бетиса» (2:3) в Лиге Европы.
Теперь у Дзюбы 24 гола в еврокубках. По этому показателю он обошел экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, у которого 23 мяча.
На первом месте экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав (30 голов), второй — Александр Кержаков, выступавший за «Зенит» (28).