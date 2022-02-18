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13:02 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, обойдя Думбия

Артем Дзюба вошел в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.

Зенит
Бетис
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9
фотографий

В четверг форвард «Зенита» поразил ворота «Бетиса» (2:3) в Лиге Европы.

Теперь у Дзюбы 24 гола в еврокубках. По этому показателю он обошел экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, у которого 23 мяча.

На первом месте экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав (30 голов), второй — Александр Кержаков, выступавший за «Зенит» (28).

Зенит
2:3
Первый тайм: 2:3
Бетис
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