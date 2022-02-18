Генич о «Зените»: Нет ничего позорного в трех голах за тайм от такого «Бетиса». Проиграть 3-й команде Испании точно не стыдно

Третий гол «Бетиса» очень показателен в этом плане: вопиющая ошибка Кержакова и Ракицкого и моментальное наказание. Испанцы ведь забили почти все: 3 удара в створ — 3 гола. Это европейский класс. Да, «Бетис» выпустил полуосновной состав, но все-таки большие клубы подбирают серьезные обоймы, которые позволяют им держать темп по ходу сезона. Да, не было Фекира, Каналеса, основного нападающего Иглесиаса, но играли очень качественные ребята, они часто выходит и в чемпионате.

Нет ничего позорного в том, чтобы пропустить три за тайм от такого «Бетиса». Не хочу говорить, что это достойное поражение, потому что это все равно поражение. Однако проиграть команде, которая идет на третьем месте в чемпионате Испании и забила больше 18 команд в лиге (больше только «Реал»), — это точно не стыдно.



У «Бетиса» через 3 дня после ответного матча с «Зенитом» — важнейшее дерби против «Севильи», еще и на выезде. Возможно, это добавляет каких-то шансов нашему клубу. Интересно, какие чувства испытывает Пеллегрини после игры в Петербурге — побаивается «Зенит» или нет, будет ли привлекать к матчу в Испании Фекира, Каналеса, Карвальо и других ключевых исполнителей?



С учетом отмены правила выездного гола, «Зениту» нужно выиграть в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. Может ли он обыграть «Бетис» на его поле? Первая игра показала, что, в принципе, да, ресурсы есть. Это не совсем сказочный вариант, шансы есть, — высказался комментатор «Матч ТВ».