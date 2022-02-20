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08:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба ворвался в топ-3 лучших бомбардиров РПЛ в Европе. Он много забил командам из топ-лиг

Экс-капитан сборной России обогнал Думбия. До рекорда осталось всего 6 голов.

ЗенитЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Артём Дзюба, отличившись за «Зенит» в матче с «Бетисом», вошёл в топ-3 лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках. После гола в ворота испанцев на счету центрфорварда стало 24 мяча. Экс-капитан сборной России обошёл Сейду Думбия (23). Впереди Дзюбы только двое: Александр Кержаков (28 голов) и Вагнер Лав (30). Давайте вспомним, кому забивали в Европе звёздные нападающие команд РПЛ и насколько ценными были их мячи.

Артём Дзюба, 24 гола

Голы соперникам из топ-5 лиг — 11 (4 — «Лион», 2 — «Тоттенхэм», по 1 — «Бетис», «Лацио», «Бордо», «Валенсия», «Тулуза»).
Голы остальным командам — 13 (3 — «Динамо» Минск, 2 — «Гент», по 1 — «Бенфика», «Мольде», «Вардар», «Андерлехт», «Порту», «Базель», «Динамо» Киев, «Хэкен»).
Ценность голов: забил победный мяч — 3; спас от поражения — 1; вывел команду вперёд — 5; сравнял счёт — 6.

Главное, что обращает на себя внимание: Дзюба много забивал командам из топ-лиг — 11 раз. Любимый клиент Артёма — «Лион». В памятной Лиге чемпионов сезона-2015/2016, когда «Зенит» одержал пять побед подряд, центрфорвард трижды огорчил французов. Через четыре года он добавил к этому ещё один мяч в ворота «ткачей». Соперникам из Англии, Испании и Италии от Дзюбы тоже доставалось.

Победных голов у Артёма мало — два «Лиону» в ЛЧ и один минскому «Динамо» в квалификации Лиги Европы. После 0:4 в Беларуси «Зенит» не устраивал счёт 5:1 в Санкт-Петербурге, и центрфорвард положил шестой мяч. Зато Дзюба нередко выручал свою команду, когда она уступала в счёте. Эта статистика как будто отражает характер экс-капитана сборной. Чтобы по-настоящему проявить себя, ему нужно разозлиться, оказаться в сложных обстоятельствах. Его ударили — он ответил. К слову, Артём ещё и лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов.

Александр Кержаков, 28 голов

Голы соперникам из топ-5 лиг — 6 (3 — «Севилья», по 1 — «Осер», «Марсель», «Лилль»).
Голы остальным командам — 22 (4 — «Андерлехт», 3 — АЕК, по 2 — «Русенборг», «Пашинг», «Грассхоппер», по 1 — «Маккаби» Тель-Авив, АЕЛ, «Аустрия», «Порту», «Пасуш де Феррейра», «Норшелланн», «Твенте», ЦСКА София, «Црвена Звезда»).
Ценность голов: забил победный мяч — 9; вывел команду вперёд — 6; сравнял счёт — 2.

У Кержакова почти вдвое меньше голов командам из топ-лиг — шесть. При этом половину из них он забил «Севилье». Неудивительно, что испанский клуб выкупил в итоге Александра у «Зенита». Остальные мячи были отправлены в ворота представителей чемпионата Франции.

Источник: Чемпионат.com

Но при этом Кержаков часто становился автором победных голов. Его удары решали исход отдельных встреч или двухматчевых противостояний с «Пашингом», АЕКом, «Севильей», «Марселем», «Осером», «Андерлехтом» (дважды), «Норшелланном» и «Порту». Александр следовал своему девизу «бил, бью и буду бить» и делал разницу не только в чемпионате России, но и в еврокубках.

Вагнер Лав, 30 голов

Голы соперникам из топ-5 лиг — 11 (3 — «Нанси», по 2 — «Интер», «Астон Вилла», по 1 — «Депортиво», «Марсель», «Осер», «ПСЖ»).
Голы остальным командам — 19 (по 2 — «Лозанна», «Фейеноорд», «Славен», «Ружомберок», «Левски», «Рейнджерс», по 1 — «Шахтёр», «Фенербахче», ПСВ, «Спортинг», «Партизан», «Бенфика», «Нефтчи»).
Ценность голов: забил победный мяч — 8; вывел команду вперёд — 4; сравнял счёт — 3.

Рекорд по голам за российские команды в Европе по-прежнему принадлежит экс-нападающему ЦСКА. Вагнер Лав, как и Дзюба, забил 11 мячей соперникам из топ-лиг. Чаще всего от бразильца страдали французы, особенно «Нанси», однако итальянцы, англичане и испанцы тоже пропускали мячи после выстрелов Вагнера Лава.

Источник: Чемпионат.com

Победных голов у бразильца почти столько же, сколько у Кержакова. Нападающий тащил ЦСКА в матчах с «Рейнджерс», «Осером», «Левски», «Славеном», «Фейеноордом», «Нанси», «Астон Виллой» и «Лозанной». А гол Вагнера Лава в финале Кубка УЕФА — 2004/2005 был пусть и не решающим, но всё равно ценнейшим. Удар бразильца добил «Спортинг».

Анатолий Романов.

Зенит
2:3
Первый тайм: 2:3
Бетис
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