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10:32 (мск), источник: Московский комсомолец

СМИ сообщили, что у России могут отобрать финал Лиги чемпионов

Финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов по футболу могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон. Причиной этого британские СМИ называют конфликт России и Украины.

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Источник: РИА "Новости"

По информации The Mirror и The Daily Star, решающий матч главного клубного турнира континента могут провести на «Уэмбли». Сейчас местом проведения финала Лиги чемпионов значится «Газпром-Арена». Дата проведения — 28 мая 2022 года.

Стадион в Санкт-Петербурге построили в 2017 году. Он принимал встречи Кубка конфедераций-2017, в том числе финал между сборными Германии и Чили (1:0), семь встреч чемпионата мира 2018-го. Летом 2021-го на арене состоялись семь матчей Евро-2020.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается, что уже 22 февраля Великобритания объявит санкции в отношении Российской Федерации.

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Британские СМИ уточняют, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внимательно следит за ситуацией вокруг конфликта России и Украины, чтобы иметь план действий при чрезвычайной ситуации.

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