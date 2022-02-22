СМИ сообщили, что у России могут отобрать финал Лиги чемпионов

По информации The Mirror и The Daily Star, решающий матч главного клубного турнира континента могут провести на «Уэмбли». Сейчас местом проведения финала Лиги чемпионов значится «Газпром-Арена». Дата проведения — 28 мая 2022 года.

Стадион в Санкт-Петербурге построили в 2017 году. Он принимал встречи Кубка конфедераций-2017, в том числе финал между сборными Германии и Чили (1:0), семь встреч чемпионата мира 2018-го. Летом 2021-го на арене состоялись семь матчей Евро-2020.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается, что уже 22 февраля Великобритания объявит санкции в отношении Российской Федерации.

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