Премьер Британии Джонсон назвал немыслимым проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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«Я считаю немыслимым, что главные международные футбольные турниры можно проводить в России после вторжения в суверенное государство», — цитирует Джонсона Reuters.

Министр Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Надин Доррис заявила, что обсудит с футбольными руководящими органами вопрос о проведении финала Лиги чемпионов в России.

«У меня есть серьезные опасения по проведению спортивных мероприятий в России, таких как финал Лиги чемпионов. Я буду обсуждать это с соответствующими управляющими органами», — написала в твиттере Доррис.