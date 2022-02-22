Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21.02
Кальяри
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
21.02
Болонья
Специя
21
Футбол. Зарубежный
21.02
Сельта
Леванте
11
Футбол. Зарубежный
23.02
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
18:07 (мск), источник: Sport24

Премьер Британии Джонсон назвал немыслимым проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге после обострения конфликта между Россией и Украиной.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Читайте также
Британия ввела санкции против 5 российских банков, Ротенберга и Тимченко

«Я считаю немыслимым, что главные международные футбольные турниры можно проводить в России после вторжения в суверенное государство», — цитирует Джонсона Reuters.

Министр Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Надин Доррис заявила, что обсудит с футбольными руководящими органами вопрос о проведении финала Лиги чемпионов в России.

«У меня есть серьезные опасения по проведению спортивных мероприятий в России, таких как финал Лиги чемпионов. Я буду обсуждать это с соответствующими управляющими органами», — написала в твиттере Доррис.

Финал ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланирован на 28 мая.

 Русская модель, на которую запал Тимати, ответила на провокационный вопрос про свидание с Путиным
Русская фигуристка скрывала от фанатов свою болезнь: «Плохо себя чувствую уже очень долгое время»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь