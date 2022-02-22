Премьер Британии Джонсон назвал немыслимым проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге после обострения конфликта между Россией и Украиной.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге после обострения конфликта между Россией и Украиной.
В понедельник, 21 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
«Я считаю немыслимым, что главные международные футбольные турниры можно проводить в России после вторжения в суверенное государство», — цитирует Джонсона Reuters.
Министр Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Надин Доррис заявила, что обсудит с футбольными руководящими органами вопрос о проведении финала Лиги чемпионов в России.
«У меня есть серьезные опасения по проведению спортивных мероприятий в России, таких как финал Лиги чемпионов. Я буду обсуждать это с соответствующими управляющими органами», — написала в твиттере Доррис.
Финал ЛЧ-2021/22 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» запланирован на 28 мая.