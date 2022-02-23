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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Испании.

Ювентус
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В начале встречи Душан Влахович открыл счет с передачи Данилу. Мяч был забит уже на 32-й секунде. Для серба эта игра была дебютной в Лиге чемпионов.

Хозяева отыгрались в начале второй половины благодаря голу Дани Парехо. Этьенн Капуэ сделал пас в штрафную, где испанец выиграл борьбу за мяч и нанес точный удар в правый угол.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Вильярреал
1:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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