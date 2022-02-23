«Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

В начале встречи Душан Влахович открыл счет с передачи Данилу. Мяч был забит уже на 32-й секунде. Для серба эта игра была дебютной в Лиге чемпионов.

Хозяева отыгрались в начале второй половины благодаря голу Дани Парехо. Этьенн Капуэ сделал пас в штрафную, где испанец выиграл борьбу за мяч и нанес точный удар в правый угол.