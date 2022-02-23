«Челси» обыграл «Лилль» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

В составе победителей отличились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответный матч пройдет 16 марта во Франции.
«Челси» попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе H, в которой также выступал петербургский «Зенит». «Лилль» стал первым в квартете G, во второй раз в своей истории пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.
Данная встреча стала третьей между командами в Лиге чемпионов. Ранее клубы дважды встречались на групповом этапе в сезоне-2019/20. Тогда «Челси» выиграл оба матча с одинаковым счетом (2:1).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне в решающем матче «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.