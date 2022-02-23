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01:11 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Лилль» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

ТАСС, 23 февраля. Английский футбольный клуб «Челси» со счетом 2:0 обыграл французский «Лилль» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Челси
ЛилльЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В составе победителей отличились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответный матч пройдет 16 марта во Франции.

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
1/8 финала, 16.03.2022, 23:00

Лилль-Челси-

«Челси» попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе H, в которой также выступал петербургский «Зенит». «Лилль» стал первым в квартете G, во второй раз в своей истории пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

Данная встреча стала третьей между командами в Лиге чемпионов. Ранее клубы дважды встречались на групповом этапе в сезоне-2019/20. Тогда «Челси» выиграл оба матча с одинаковым счетом (2:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне в решающем матче «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Лилль
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