«Челси» обыграл «Лилль» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов

В составе победителей отличились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответный матч пройдет 16 марта во Франции.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/8 финала, 16.03.2022, 23:00 Лилль - Челси -

«Челси» попал в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе H, в которой также выступал петербургский «Зенит». «Лилль» стал первым в квартете G, во второй раз в своей истории пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

Данная встреча стала третьей между командами в Лиге чемпионов. Ранее клубы дважды встречались на групповом этапе в сезоне-2019/20. Тогда «Челси» выиграл оба матча с одинаковым счетом (2:1).