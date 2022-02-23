«Челси» сэкономил нервы: комфортно переиграл чемпиона Франции, сделав заявку на выход в четвертьфинал

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/8 финала, 22.02.2022, 23:00 Челси 2 Лилль 0

В перечне восьми пар первого раунда play-off нынешней Лиги чемпионов пара «Челси»— «Лилль» выглядела одной из самых предсказуемых. 11-е место, которое занимает в турнирной таблице чемпионата Франции его действующий победитель, конечно, не тот показатель, с которым можно рассчитывать на успех в противоборстве с победителем Лиги чемпионов и недавнего клубного чемпионата мира.

Разгромное поражение со счетом 1:5 от ПСЖ в начале февраля намекало, что «Лиллю» и против «Челси» ничего не светит. У лондонцев, правда, зимой хватало своих проблем, связанных с коронавирусом и травмами. Именно из-за них по-прежнему находятся вне игры защитники Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, а также полузащитник Мэйсон Маунт.

Первый момент у ворот «Лилля» уже возник на четвертой минуте, однако Кай Хайверц, находясь прямо перед чужим вратарем, не сумел замкнуть острейшую передачу с правого фланга. Но еще через четыре минуты немецкий атакующий полузащитник удачно поймал на голову мяч, навешенный с углового уже с левого фланга Хакимом Зиешем, и счет был открыт. «Лилль» бросился отыгрываться, чему мог способствовать Антонио Рюдигер, который срезкой едва не попал в собственные ворота. А затем четверть часа очень яркого и энергичного футбола сменили полчаса игры, которая на его фоне выглядела скучноватой. «Челси» достаточно много позволял своему сопернику, но тот никак не мог добиться результата, хотя, например, португалец Ренату Саншеш, один из лидеров «Лилля», действовал инициативно.

В конце концов «Челси» удвоил свое преимущество. Это произошло в середине второго тайма, уже после того, как опаснейший удар Зиеша блокировали защитники «Лилля». Хозяева поля организовали атаку, идеальную с точки зрения футбольной геометрии, и Кристиан Пулишич после удобной передачи Н’Голо Канте убедительно переиграл чужого вратаря Леонардо. После этого игра гостей разладилась, а «Челси» уверенно решал свою задачу удержания комфортного для себя счета — 2:0. В данном случае повышенного нервного напряжения ему не потребовалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OOSERMNDaGc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другой встрече этого вторника в Испании сошлись «Вильярреал» и «Ювентус». Там первый гол был забит уже на 32-й секунде усилиями нападающего гостей Душана Влаховича — дебютанта Лиги чемпионов, который продемонстрировал блестящее умение ловить момент в чужой штрафной.

Однако удержать победу «Ювентусу» не удалось. Во втором тайме в его оборонительных порядках произошел провал, чем воспользовался Дани Парехо, и в итоге — 1:1. Впрочем, после этой ничьей фаворитом пары остается итальянский гранд, имеющий в запасе домашний матч.