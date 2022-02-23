«Манчестер Юнайтед» не полетел на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов рейсом «Аэрофлота»

По данным источника, причиной послужили опасения на фоне обострения напряжённости на Украине.

«Манчестер Юнайтед» регулярно летает на европейские матчи с «Аэрофлотом» в рамках их давнего коммерческого партнёрства, но их чартерный рейс в Испанию на матч Лиги чемпионов был отменён.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался британской авиакомпанией Titan Airways. Также отмечается, что это решение было принято совместно с «Аэрофлотом», и их коммерческое партнёрство остаётся неизменным.