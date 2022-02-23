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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» не полетел на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов рейсом «Аэрофлота»

«Манчестер Юнайтед» не стал лететь российской авиакомпанией «Аэрофлот» на матч финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает The Athletic.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

По данным источника, причиной послужили опасения на фоне обострения напряжённости на Украине.

«Манчестер Юнайтед» регулярно летает на европейские матчи с «Аэрофлотом» в рамках их давнего коммерческого партнёрства, но их чартерный рейс в Испанию на матч Лиги чемпионов был отменён.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался британской авиакомпанией Titan Airways. Также отмечается, что это решение было принято совместно с «Аэрофлотом», и их коммерческое партнёрство остаётся неизменным.

Первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в ⅛ финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде 23 февраля.

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