Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Петржела: у «Зенита» мизерные шансы с «Бетисом» в Испании. Победа — это что-то нереальное

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». В первой встрече испанский клуб одержал победу со счётом 3:2.

Зенит
БетисЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Читайте также
«Зенит» вернулся с шоу. Но проиграл «Бетису»

«В ответном матче победит “Бетис”. Они играют с начала года, а “Зенит” — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещё и болельщики будут гнать вперёд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это “Бетис”. У “Зенита” есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля 2022 года на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь