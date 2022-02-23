Петржела: у «Зенита» мизерные шансы с «Бетисом» в Испании. Победа — это что-то нереальное

«В ответном матче победит “Бетис”. Они играют с начала года, а “Зенит” — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещё и болельщики будут гнать вперёд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это “Бетис”. У “Зенита” есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.