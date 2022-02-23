Испанский трип: пройдет ли «Зенит» «Бетис» в Лиге Европы

В четверг петербургский «Зенит» попытается пройти в следующую стадию Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала сине-бело-голубые на выезде сыграют с испанским «Бетисом». Неделей ранее футболисты с берегов Невы уступили гостям на своем поле со счетом 2:3. Тем не менее в некоторых отрезках матча команда Сергея Семака показывала очень хорошую игру, а проиграла в итоге из-за обидных ошибок в обороне. Поэтому некоторые эксперты уверены, что питерцам по силам отыграться в Севилье. Правда, их соперник — одна из сильнейших команд Испании нынешнего сезона. «Бетис» успешно ведет борьбу на три фронта: сейчас он занимает третье место в чемпионате страны, что дает клубу право прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов. В воскресенье подопечных Мануэля Пеллегрини ждет дерби с земляками из «Севильи», которые идут вторыми, опережая «Бетис» на пять очков.

Испанская ротация

Кроме того, в среду, 2 марта, команду ждет домашний полуфинал Кубка Испании против мадридского «Райо Вальекано». Столь жесткий график не сильно вредит «Бетису», так как Пеллегрини успешно проводит ротацию состава. В частности, в выездном матче против «Зенита» играл далеко не основной состав.

— У «Бетиса» больше 20 равноценных игроков — одни чуть лучше, другие чуть хуже, — поделился мнением с «Известиями» бывший капитан «Зенита», ныне главный тренер его фарм-клуба «Зенит-2» Владислав Радимов. — Мы могли в этом убедиться в первом матче в Питере. Если посмотреть на календарь «Бетиса», то ответная игра с «Зенитом» у них пройдет за три дня до дерби с «Севильей», а через три дня им предстоит полуфинал Кубка Испании. Понятно, что именно те люди, которые добились перевеса в один мяч в противостоянии с «Зенитом» в Питере, снова будут доказывать свою состоятельность, выйдя на поле в ответной игре.

Дзюба и Малком забили два гола за три минуты, но «Зенит» проиграл «Бетису» 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Первый матч с «Зенитом» из-за дисквалификации пропустил один из лидеров «Бетиса», атакующий полузащитник Набиль Фекир, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. В ответной встрече он может выйти на поле, но не исключено, что его поберегут к дерби с «Севильей».

Думаю, Фекир будет играть, потому что он пропустил первый матч и ему дали отдохнуть. А большинство игроков стартового состава может получить отдых сейчас. Хотя тут виднее Пеллегрини. Но в основном жду, что будут играть те, кто показал себя в Питере Владислав Радимов

В первом матче из-за ошибок в обороне «Зенит» быстро стал проигрывать 0:2, но также быстро отыгрался благодаря голам Артема Дзюбы и Малкома. Вскоре Дзюба едва не забил третий мяч питерцев, но затем после совместной ошибки вратаря Михаила Кержакова и центрального защитника Ярослава Ракицкого гости вновь вышли вперед. Во втором тайме сине-бело-голубые имели территориальное преимущество и создали пару опасных моментов, но отыграться не смогли.

— Матч в Петербурге дал определенную пищу для анализа, и надо отметить, что команда Семака не выглядела безнадежно, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Для нее это была первая игра после двухмесячного перерыва, поэтому сказывался недостаток тонуса. Отсюда и ошибки в обороне, и неточность при реализации моментов. Всё это можно поправить к ответной встрече. Важно, какую работу над ошибками провела команда и смогут ли тренеры вселить уверенность в игроков. Пока точно ничего не потеряно.

Сохранили шансы

Из-за отмены правила выездного гола «Зениту» для выхода в ⅛ финала будет достаточно победить с разницей в два мяча. Любая победа в один мяч переведет игру в дополнительное время.

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 23:00 Бетис - Зенит -

— Глобально «Зениту» нужно не совершать таких комичных ошибок, какие были совершены при первом и особенно третьем голах «Бетиса» в Питере, — заявил Владислав Радимов. — На таком уровне ошибок не прощают, соответственно, отсюда результат. Но если «Зенит» большую часть матча будет играть, как в свои удачные отрезки в первом матче, то этого может хватить для выхода в следующую стадию. Очень хорошо, что теперь правило выездного гола отменили. Иначе бы пришлось забивать минимум два мяча. А так достаточного и одного, чтобы сравнять результат. Понятно, что «Бетис» — фаворит, по одной простой причине: он ведет в счете.

Игра с «Бетисом» в Питере стала первой официальной за «Зенит» для пришедших в клуб зимой новичков — нападающих Ивана Сергеева и Юри Альберто. Оба вышли на замены в середине второго тайма.

— Мне понравились и Сергеев, и Юри Альберто, — сказал Радимов. — Другое дело, что им было сложно, поскольку «Бетис» играл от обороны, по счету. И там проявить себя было сложнее. Но они играли напористо, старались. Да, не забили, но это их первый матч. Так что скорее понравились. Помочь в ответном матче могут.

Напомним, матч «Бетис»- «Зенит» начнется в четверг в 23:00 мск. В еврокубках, помимо питерцев, из российских клубов продолжает выступление московский «Спартак». Он стартует в весенней части Лиги Европы с ⅛ финала, которая пройдет в марте.

В чемпионате России «Зенит» лидирует за 12 туров до конца текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Семака опережает на два очка идущее вторым московское «Динамо». Также на следующей неделе сине-бело-голубым предстоит домашняя игра в ⅛ финала Кубка России против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.