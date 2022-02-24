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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Яремчука спас «Бенфику» от поражения в матче с «Аяксом»

«Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью (2:2) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Бенфика
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На 18-й минуте «Аякс» вывел вперед Душан Тадич. Хозяева сравняли счет на 26-й минуте благодаря автоголу Себастьена Алле. На 29-й минуте Алле вновь забил, но уже в чужие ворота.

«Бенфика» вновь сравняла счет. На 72-й минуте отличился Роман Яремчук. После гола украинец снял игровую футболку, продемонстрировав герб своей страны на футболке, находившейся под формой.

Ответный матч состоится 15 марта.

Бенфика
2:2
Первый тайм: 1:2
Аякс
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