Гол Яремчука спас «Бенфику» от поражения в матче с «Аяксом»
«Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью (2:2) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
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«Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью (2:2) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
На 18-й минуте «Аякс» вывел вперед Душан Тадич. Хозяева сравняли счет на 26-й минуте благодаря автоголу Себастьена Алле. На 29-й минуте Алле вновь забил, но уже в чужие ворота.
«Бенфика» вновь сравняла счет. На 72-й минуте отличился Роман Яремчук. После гола украинец снял игровую футболку, продемонстрировав герб своей страны на футболке, находившейся под формой.
Ответный матч состоится 15 марта.