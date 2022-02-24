Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.02
Бенфика
Аякс
22
Футбол. Еврокубки
23.02
Атлетико
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
23.02
Ливерпуль
Лидс
60
Футбол. Зарубежный
23.02
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
23.02
Уотфорд
Кристал Пэлас
14
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Севилья
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
01:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» избежал поражения от «Атлетико»

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Мадриде.

Манчестер Юнайтед
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх

На 7-й минуте встречи Жоау Феликс открыл счет. Ренан Лоди сделал отличный навес в штрафную на португальца, который нанес точный удар в левый угол ворот.

На 75-й минуте Маркус Рэшфорд был заменен на Энтони Элангу. 19-летний швед спустя 5 минут сравнял счет в игре, получив мяч от Бруну Фернандеша и пробив с угла штрафной в нижний правый угол ворот.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь