«Барселона» победила «Наполи» и вышла в ⅛ финала Лиги Европы по футболу

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13), Жерар Пике (45) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59), у неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье (23, с пенальти) и Маттео Политано (87). Первая встреча команд в Барселоне завершилась вничью (1:1). Встречу в Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистентами были Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервным арбитром — Кирилл Левников.