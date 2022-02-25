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01:16 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» победила «Наполи» и вышла в ⅛ финала Лиги Европы по футболу

ТАСС, 25 февраля. Испанский футбольный клуб «Барселона» со счетом 4:2 победил итальянский «Наполи» в ответном матче раунда плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Барселона
НаполиЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13), Жерар Пике (45) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59), у неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье (23, с пенальти) и Маттео Политано (87). Первая встреча команд в Барселоне завершилась вничью (1:1). Встречу в Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистентами были Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервным арбитром — Кирилл Левников.

«Барселона» выступает во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0). Соперник «Барселоны» по ⅛ финала определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Наполи
2:4
Первый тайм: 1:3
Барселона
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