«Барселона» победила «Наполи» и вышла в ⅛ финала Лиги Европы по футболу

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Жорди Альба (8-я минута), Френки Де Йонг (13), Жерар Пике (45) и Пьер-Эмерик Обамеянг (59), у неаполитанцев отличились Лоренцо Инсинье (23, с пенальти) и Маттео Политано (87). Первая встреча команд в Барселоне завершилась вничью (1:1). Встречу в Италии обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистентами были Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервным арбитром — Кирилл Левников.
«Барселона» выступает во втором по значимости турнире Европы впервые с сезона-2003/04. Тогда турнир назывался Кубок УЕФА, клуб не сумел преодолеть стадию ⅛ финала, уступив шотландскому «Селтику» (0:1, 0:0). Соперник «Барселоны» по ⅛ финала определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.