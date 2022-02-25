Футбольный клуб «Зенит» завершил выступление в еврокубках

На первой добавленной ко второму тайму минуте арбитр отменил гол защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). В составе российского клуба на поле вышел вратарь Даниил Одоевский, это его первый матч в еврокубках. Россиянин стал самым молодым голкипером «Зенита» в еврокубковом матче, на момент дебюта ему было 19 лет и 33 дня. Первый матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился победой испанской команды (3:2).

«Зенит» попал в раунд плей-офф за право принять участие в ⅛ финала Лиги Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире петербуржцы заняли третье место в квартете с итальянским «Ювентусом», английским «Челси» и шведским «Мальмё». «Бетис» выступал в Лиге Европы с групповой стадии. Команда из Севильи стала второй в квартете с германским «Байером», который напрямую попал в ⅛ финала Лиги Европы, а также шотландским «Селтиком» (раунд плей-офф за право сыграть в ⅛ финала Лиги конференций) и венгерским «Ференцварошем».