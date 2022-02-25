Пенальти от Карасева не спас Спаллетти от великолепной «Барселоны», Тедеско стал ближе к встрече со «Спартаком»

Пике сравнялся с Куманом

На самое рейтинговое противостояние этого раунда «Наполи» прибыл на автобусе, который украсил портрет Диего Марадоны. Ранее это изображение с отпечатком пальца великого аргентинца использовалось на футболках, и все это было очень символично, ведь он играл как за неаполитанцев, так и за «Барселону».

И будь сейчас жив Марадона, продолжающая меняться и совершенствоваться каталонская команда ему бы в четверг очень понравилась. В ее игре была и мощь, позволившая Траоре протащить мяч к штрафной вопреки сопровождению трех оппонентов и выдать пас Жорди Альбе, и красота блестяще пробившего с дальней дистанции Френки де Йонга. Хорош был и пас пяткой в исполнении Феррана Торреса.

2:0 на 13-й минуте — это было мощно. И, наверное, немного скучно для встречи с такой афишей. Однако «Наполи» играл бодро, а персональная активность Осимхена принесла хозяевам право на пенальти. Сергей Карасев назначил его не сразу, так как требовалось определить, где Тер Штеген попал по ноге нигерийскому форварду. ВАР сработал оперативно, российский арбитр указал на 11-метровую отметку, а Инсинье уже не промахнулся.

Но как же умна и безжалостна к сопернику была «Барселона»! В Неаполе она выдала одну из лучших с точки зрения качества игр под руководством Хави. У сине-гранатовых получалось если не все, то многое. Удар Пике на исполнение, после чего перевес гостей снова удвоился, выглядел словно знак качества. К тому же он в списке самых результативных защитников клуба в еврокубках догнал своего бывшего тренера Роналда Кумана (15 мячей).

В таких играх принято ставить не точки, а восклицательные знаки, что «Барселона» и сделала после перерыва. Пас Траоре, остроумный пропуск мяча Френки де Йонгом, завершающий удар Обамеянга в «девятку» — это высший класс. Каталонцы хорошеют буквально на глазах, и футболом в их исполнении снова можно наслаждаться. Но работы, судя по «привозу» потерявшего мяч в свой штрафной Нико Гонсалеса, у штаба Хави еще достаточно.

Нкунку снова герой «Лейпцига»

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 20:45 Реал Сосьедад 1 РБ Лейпциг 3

С наступлением нового года «Реал Сосьедад» наряду с «Баварией» стал самым непростым соперником для Доменико Тедеско. В первом матче «Лейпциг» спасся в концовке (2:2), и, как и тогда, в этот четверг лучший снайпер «быков» Нкунку снова показал себя мастером зарабатывать пенальти. И пусть первый из них Андре Силва не реализовал, к отраженному Райаном мячу успел Орбан. В общем, капитан в который уже раз пришел на выручку, а за осечку с 11-метровым Силва реабилитировался, эффектно пробив под перекладину из-за штрафной.

Однако баски вернули интригу, причем ошибку судей исправил ВАР, ведь находившийся в офсайде игрок не коснулся мяча и не оказал влияния на эпизод. Но уже следующее обращение к просмотру вилеоповтора оказалось в пользу «Лейпцига», и снова постарался заставивший соперника сыграть рукой Нкунку. В этот раз к «точке» отправился Форсберг, и начинавший игру на скамейке штатный пенальтист уже не промахнулся. Возможная встреча Тедеско со «Спартаком» стала ближе.

Дортмунд не смог

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 23:00 Рейнджерс 2 Боруссия Д 2

Дортмунд верил в чудо, которое было бы невозможно при сохранении правила гостевого гола, ведь в первой игре «Рейнджерс» забил четыре раза. При прежнем регламенте это означало приговор, а сейчас даже пенальти не промахивающегося в таких эпизодах Тавернье сохранял «Боруссии» шансы. Только чтобы они стали реальными, от Дортмунда требовалось создать что-то существенное у чужих ворот.

Беллингему и Малену это удалось, до равновесия по сумме двух матчей было достаточно одного точного удара, но как быть с анархией в обороне?! В последнее время для команды Марко Розе это стало системной проблемой, поэтому Тавернье просто потеряли в паре метров от ворот. И это еще ВАР помог отменить третий мяч «джерс» из-за нарушения в центре поля, но от этого вылетевшим немцам не легче.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaYDskQj-r4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaYDskQj-r4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaYDskQj-r4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Португальская драма «Шерифа»

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 23:00 Брага 2 Шериф 0 П 3:2

В первом матче после зимней паузы «Шериф» снова продемонстрировал свою состоятельность, да и в Португалии все могло быстро пойти по сценарию Юрия Вернидуба. Только в еврокубках цена момента слишком высока, а команда из Приднестровья верный шанс упустила. «Брага» же в первом тайме была на порядок эффективнее. Ей удалось забить относительно быстрый гол, а перед уходом на перерыв хозяева разыграли образцовую комбинацию с выводом на завершающий удар Рикарду Орты.

Казалось, такое развитие событий еще сильнее вдохновит «Брагу» и деморализует гостей. Однако «Шериф» паузу использовал с толком и довел дело до овертайма, которого могло и не быть, если бы не удивительный промах игрока хозяев из почти стопроцентной позиции. Развязка же наступила только серии пенальти, где промахи полевых игроков едва не нивелировал отразивший два удара подряд Атанасиадис, но дальше — благодаря своему великолепному вратарю Матеусу — все же идет «Брага».

Характер «Порту»

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 20:45 Лацио 2 Порту 2

Грубая ошибка опытного Пепе могла дорого обойтись «Порту» — открывший счет Иммобиле такие просчеты обычно не прощает. Однако в первом матче «драконы» добились волевой победы, и выбрасывать белый флаг они не собирались. Правда, сравняли счет гости под свист трибун, ведь заработавший пенальти Тареми настолько картинно рухнул в штрафной, что сначала получил карточку за симуляцию. Но ВАР пригласил Дениза Айтекина к монитору, а там немец убедился: Милинкович-Савич действительно наступил на ногу форварду гостей, но тот едва не перехитрил сам себя, решив рухнуть на газон спустя секунду после фола. В конце концов, «Порту» повторил сценарий недельной давности, а Тареми стал героем игры, «черпачком» мягко забросив мяч на ворвавшегося за спины защитникам Урибе. Команда Маурицио Сарри простилась с еврокубками.

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 20:45 Олимпиакос П 0 Аталанта 3

Победа в первом матче стоила «Аталанте» неимоверных усилий, однако кипящий эмоциями стадион «Олимпиакоса», который гнал греков вперед, бергамасков не испугал.

Как и неделю назад, в их составе нашелся герой в линии обороны, и эстафету от Джимсити перехватил Мехле. Датчанин стал самой заметной фигурой первого тайма и в одном из эпизодов в борьбе со своим визави с носка пустил мяч между ногами Вацлика.

А окончательно с интригой все стало ясно после дубля Малиновского, который является главным специалистом в чемпионатах топ-5 по количеству результативных ударов с дальней дистанции (7).

Лига конференций: пример для подражания

Футбол Лига конференций 2021/2022 1/16 финала, 24.02.2022, 20:45 Карабах 0 Марсель 3

В третьем по статусу еврокубке мог случиться грандиозный скандал, ведь в этом турнире нет системы ВАР.

Арбитр едва не засчитал мяч, который игрок «Карабаха» отправил в ворота «Марселя» рукой.

К счастью, ошибку исправили, и французы сохранили имевшееся на тот момент минимальное преимущество.

Бесспорный герой вечера — главный тренер азербайджанского клуба Гурбан Гурбанов, который настоял, чтобы его футболист признался, что забил не по правилам.

Это было честно и благородно.