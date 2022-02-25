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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны все возможные соперники «Спартака» в ⅛ финала Лиги Европы

Определились все возможные соперники «Спартака» в ⅛ финала Лиги Европы.

Спартак
АталантаЛейпциг
Порту
Севилья
Бетис
Барселона
Рейнджерс
БрагаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Определились все возможные соперники «Спартака» в ⅛ финала Лиги Европы.

В соперники красно-белых попадётся один из этих клубов: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» и «Брага».

«Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую пробился в ⅛ финала турнира. Соперник красно-белых на этой стадии определится позже. Жеребьёвка ⅛ финала состоится 25 февраля. Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

Напомним, ранее «Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Бетису» (2:3 — дома, 0:0 на выезде) в 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в турнире. Таким образом, «Спартак» остался единственным представителем России в нынешнем сезоне еврокубков.

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