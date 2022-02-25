Стали известны все возможные соперники «Спартака» в ⅛ финала Лиги Европы

Определились все возможные соперники «Спартака» в ⅛ финала Лиги Европы.

В соперники красно-белых попадётся один из этих клубов: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» и «Брага».

«Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую пробился в ⅛ финала турнира. Соперник красно-белых на этой стадии определится позже. Жеребьёвка ⅛ финала состоится 25 февраля. Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.