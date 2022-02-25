Матчи сборной отменят, а «Спартак» исключат из еврокубков? Что грозит российскому футболу

УЕФА в 12:00 по московскому времени проведёт экстренное заседание в связи с проведением специальной военной операции Россией на Украине. Объясняем, с чем может столкнуться российский футбол в ближайшее время.

№ 1. Перенос финала Лиги чемпионов и Суперкубка

Слухи об этом появились давно, но сейчас всё серьёзно и очень вероятно: агентство Associated Press сообщило, что решение о переносе будет утверждено на внеочередном заседании УЕФА в пятницу.

Ранее несколько депутатов Европарламента обратились к президенту УЕФА Александеру Чеферину с требованием переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а также разрыва спонсорского соглашения с «Газпромом».

«Времена “наблюдения за ситуацией” прошли. УЕФА должен действовать сейчас и больше не должен узаконивать этот режим», — говорилось в письме.

В УЕФА вчера заявили, что «разделяет серьёзную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России на Украину». Кроме того, организация выразила готовность «протянуть руку украинскому народу».

№ 2. Перенос стыковых матчей на нейтральное поле или их отмена в связи с протестом Польши, Швеции и Чехии

Футбольные союзы наших соперников заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи в марте. В совместном заявлении Польши, Швеции и Чехии говорится, что квалификационные игры не должны проходить в России: «Военная эскалация влечёт серьёзные последствия и увеличивает опасность для наших сборных. Ждём от УЕФА и ФИФА альтернативных предложений по поводу места для проведения игр».

Президент ФИФА Джанни Инфантино, в свою очередь, пообещал «рассмотреть этот вопрос серьёзно и проанализировать его».

«Надеемся, что ситуация разрешится задолго до первого матча». Джанни Инфантино президент ФИФА

№ 3. Исключение российских клубов из еврокубков

О подобном ранее сообщило агентство Associated Press, позже об обсуждении этого вопроса на завтрашнем собрании УЕФА написал ESPN.

Такое действительно возможно: год назад УЕФА отменил все мероприятия и турниры под своей эгидой на территории Беларуси после того, как в стране прошли масштабные акции протеста с массовыми задержаниями. Белорусские клубы проводили еврокубковые матчи на нейтральной территории. Из российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков остался только «Спартак».

А полный бан на участие страны-ассоциации в турнирах УЕФА возможен, если:

национальная ассоциация не выполнила свои финансовые обязательства перед УЕФА;

ассоциация серьезно нарушила устав, постановление или решение, основанное на его правилах;

ассоциация утратила квалификационный статус представителя национальной футбольной ассоциации;

члену-ассоциации отказали в членстве в ФИФА или исключили из него.

В 2014 году, когда прошёл Крымский референдум, американские сенаторы Марк Керк и Дэн Коутс обратились к президенту ФИФА Зеппу Блаттеру. В своём письме политики попросили исключить сборную России из числа участников ЧМ-2014, а также отобрать у России право на проведение чемпионата мира — 2018. Так как подобные вопросы решаются исключительно на заседании конгресса ФИФА, они призвали Блаттера «срочно созвать чрезвычайное заседание и рассмотреть вопрос о приостановлении членства России в ФИФА».

Керк и Коутс подкрепили свой призыв примером Югославии: страну исключили из ФИФА в 1992 году за нарушения прав хорватов в ходе волны на Балканах. «Любая дискриминация против страны или группы людей запрещена и наказывается приостановкой членства в организации или полным из нее исключением», — сослались сенаторы на статью № 3 устава ФИФА. ​​

Спустя месяц на просьбу американских политиков поступил ответ: запрос отклонён. Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке заявил, что правила и нормы международной организации не распространяются на лиц, которые не имеют отношения к пирамидальной системе мирового футбола (цепочка, в которой идёт ФИФА, под ней КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ, а под ними — национальные ассоциации, лиги и клубы). Кроме того, национальные сборные, сказал он, «не могут нести ответственность за действия своих государственных властей», а исключение их из числа участников ЧМ допустимо лишь в случае «нарушения субъектами футбола этой страны правил и норм ФИФА».

Сенаторы, в свою очередь, обвинили Вальке в «игнорировании истории»: «Эти аргументы не подтверждаются фактами, — заявил Коутс. — Югославии было отказано в участии на чемпионатах Европы и мира 1992 и 1994 годов из-за противоправного поведения страны во время балканских войн».

Блаттер же в ответ призывал не смешивать спорт и политику. «Футбол призван объединять людей, а не наоборот, — заявил тогда президент ФИФА. — В сложившейся ситуации я призываю футбольную семью объединиться. Единство — не просто слово, это один из основополагающих принципов демократии. К сожалению, футбол стал заложником собственной популярности и успешности. От лица ФИФА и всех национальных федераций я призываю объединить наши усилия и защитить игру от вмешательства политики и политиков».

А как было с Югославией?

В тот момент аналогия американских сенаторов с Югославией была не совсем корректной: при принятии решения об исключении страны из ФИФА и УЕФА организации руководствовались не столько своими регламентами, сколько соответствующим решением Совета Безопасности ООН.

Тогда, в соответствии с Резолюцией № 757 Совета Безопасности ООН от 30 мая 1992 года, в связи с гражданской войной в Югославии на страну были наложены санкции, которые распространились в том числе и на спорт. Стран-членов ООН обязали отказывать югославским командам и спортсменам в участии в спортивных соревнованиях, которые проводились ни их территории. Не принять аналогичное решение для ФИФА и УЕФА не представлялось возможным.

В нынешней ситуации можно вновь сослаться на статью № 3 устава ФИФА, но будет ли ответ футбольных чиновников таким же, как в 2014-м?

Статья №3 устава ФИФА: Дискриминация любого рода против страны, отдельной личности или группы лиц на основании этнического происхождения, половой принадлежности, языка, религии, политики или по любым другим причинам строго запрещается и наказывается дисквалификацией или исключением.





Дискриминация любого рода против страны, отдельной личности или группы лиц на основании этнического происхождения, половой принадлежности, языка, религии, политики или по любым другим причинам строго запрещается и наказывается дисквалификацией или исключением.

№ 4. Отстранение от участия в чемпионате Европы среди женщин