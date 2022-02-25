СМИ: финал Лиги чемпионов перенесен из России во Францию

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года, который должен пройти на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перенесен во Францию и пройдет на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, сообщает New York Times.