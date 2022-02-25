СМИ: финал Лиги чемпионов перенесен из России во Францию
Лига чемпионов: таблица и календарь
NYT: финал Лиги чемпионов-2022 перенесен из Петербурга на «Стад де Франс».
NYT: финал Лиги чемпионов-2022 перенесен из Петербурга на «Стад де Франс».
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года, который должен пройти на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перенесен во Францию и пройдет на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа, сообщает New York Times.
За такое решение в пятницу проголосовал УЕФА. Франция принимает финал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.
Финал Лиги чемпионов по плану должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.