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13:07 (мск), источник: ТАСС

Российские и украинские команды будут проводить матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях

Решение касается футбольных клубов и национальных сборных.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 25 февраля. Российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Также в пятницу УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Решение УЕФА не затрагивает стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче против команды Польши 24 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Победитель 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия, игра пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками.

На нейтральном стадионе пройдут домашние матчи сборной России в Лиге наций. Встречи против команд Исландии и Албании состоятся 10 и 13 июня соответственно, игра с командой Израиля запланирована на 27 сентября.

Согласно решению УЕФА, московский «Спартак», выступающий в Лиге Европы, также будет проводить домашние игры на нейтральном стадионе. Красно-белые узнают соперника по стадии ⅛ финала 25 февраля после жеребьевки в швейцарском Ньоне, которая начнется в 14:00 мск.

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