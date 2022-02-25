УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж

ТАСС, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на парижском стадионе «Стад де Франс». Решение о переносе было принято на внеочередном заседании исполкома УЕФА. Изначально матч должен был состояться на «Газпром-Арене» — домашнем стадионе «Зенита».

«УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Франции Эмманюэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самого престижного матча европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями и разрушениями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также исполком УЕФА будет оставаться в режиме ожидания для созыва дополнительных внеочередных заседаний на регулярной основе для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости.

«Стад де Франс» в третий раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее на парижском стадионе прошли финальные встречи испанских «Реала» и «Валенсии» в 2000 году, а также испанской «Барселоны» и английского «Арсенала» в 2006 году.