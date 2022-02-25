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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА о переносе домашней игры ЛЕ на нейтральное поле

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение УЕФА о переносе домашней игры Лиги Европы на нейтральное поле.

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Источник: Reuters
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«Ознакомились с релизом УЕФА. Ждём от коллег официальной информации, исход из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч ⅛ финала Лиги Европы на нейтральном стадионе.

Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка ⅛ финала турнира. Начало жеребьёвки ⅛ финала Лиги Европы — в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в ⅛ финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.

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