В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА о переносе домашней игры ЛЕ на нейтральное поле

Российские и украинские команды будут проводить матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях

«Ознакомились с релизом УЕФА. Ждём от коллег официальной информации, исход из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка ⅛ финала турнира. Начало жеребьёвки ⅛ финала Лиги Европы — в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в ⅛ финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.