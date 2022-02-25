Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Дженоа
Интер
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дюков: решение о переносе места финала ЛЧ продиктовано политическими причинами

Президент РФС Александр Дюков выступил с заявлением об итогах экстренного заседания исполкома УЕФА.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

"Российский футбольный союз на протяжении долгого времени выступает как надёжный партнёр УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований.

Читайте также
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж

Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности.

Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение.

РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков.

Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей — с высоким уровнем организации и безопасности", — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь