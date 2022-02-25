УЕФА лишил Петербург финала Лиги чемпионов: подробности

Футбольные чиновники оперативно отреагировали на события на Украине. Все, что известно о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга — в нашем материале.

Путешествие из Петербурга в Москву

Даже не верится, что с московского финала ЛЧ пролетело 14 лет. Ведь какие же яркие впечатления он подарил футбольному миру! Май 2008-го, утонувшие в дожде «Лужники», падение и слезы горя капитана «Челси» Джона Терри и слезы (счастья) Криштиану Роналду… Сейв Эдвина ван дер Сара после заключительного удара серии пенальти в исполнении Николя Анелька принес «Манчестер Юнайтед» третью победу в главном клубном турнире Старого Света.

В 2022 году не меньшим по накалу триллером мог удивить и Санкт-Петербург. Уже 28 мая он должен был принять финал Лиги чемпионов вопреки всем переносам из-за пандемии коронавируса: если бы не COVID-19, в Питере прошел бы прошлогодний решающий матч ЛЧ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaFmkgfBgFb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaFmkgfBgFb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaFmkgfBgFb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия против

Однако уже в понедельник стало ясно: красавец-город на Неве вряд ли дождется главного матча евросезона.

21 февраля президент России Владимир Путин после сообщений об обострении ситуации на Донбассе собрал внеочередное большое заседание Совбеза, после чего обратился к гражданам РФ с заявлением о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании этих республик.

Обсуждение санкций, которые последовали вслед за громким заявлением Путина, не могли не затронуть и спортивную сферу. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что отныне в России «немыслимо» проводить крупные международные футбольные турниры.

Его поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Я четко заявляю: нет, финал не должен проходить в Санкт-Петербурге. Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его», — озвучила свою позицию Трасс в эфире Sky News.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остро высказываться о политической ситуации не спешили. Вот какой ответ получило РИА Новости от организации на просьбу о комментарии:

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и при необходимости примет решение в надлежащее время. У нас нет дальнейших комментариев в связи с этой ситуацией».

Исход

Окончательно же ситуация с многострадальным финалом разрешилась в пятницу.

24 февраля Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Президент подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, тогда как Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины и гражданскому населению, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Позиция УЕФА стала чуть яснее. В Союзе заверили, что они решительно настроены «быть солидарными с футбольным сообществом Украины».

Спустя сутки УЕФА созвал экстренное совещание Исполнительного комитета, по итогам которого Санкт-Петербург лишили статуса города-хозяина финала Лиги чемпионов. Также было принято решение по отечественным клубам: они не будут исключены из еврокубков, однако игры, проводимые под эгидой УЕФА, перенесут с территорий России и Украины.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что решение перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж принято вопреки здравому смыслу и регламентирующим документам.

«РФС не нарушил ни одного пункта из основополагающих документов. Мы в состоянии обеспечить безопасность на матчах, имеем огромный опыт в проведении соревнований. Никаких боевых действий на территории Российской Федерации не происходит. РФС не должен подвергаться санкциям, а это именно санкции», — сказал Колосков.

Функционер добавил, что президенту УЕФА Александеру Чеферину было почти невозможно устоять под колоссальным давлением всевозможных европейских институтов и правительств.

«Но самое главное другое — спортивная целесообразность и риски. Некоторые английские клубы заявили, что они не приедут в Питер, если выйдут в финал Лиги чемпионов. Представьте себе состояния руководителя УЕФА, который оказался под таким дамокловым мечом. В данной ситуации он принимает решение о переносе в другую страну», — заявил Колосков.

Куда теперь отправится финал?

Замену Петербургу присматривали заранее. Британская пресса указывала на домашние арены лондонских клубов «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Однако, как позже сообщил ESPN, УЕФА обойдется без британской помощи, сделав выбор из следующих пяти городов-кандидатов:

Рим

Париж

Амстердам

Мюнхен

Барселона

Что интересно, в новостях даже не упоминается главный стадион Англии «Уэмбли». И это вопреки тому, что на днях мэр Лондона Садик Хан заявил, что британская столица готова принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга. Где, как не на легендарной арене, проводить матч такого уровня? Такая позиция УЕФА может объясняться фанатскими беспорядками перед финалом ЕВРО-2020 между Англией и Италией, который принимал как раз «Уэмбли».

В итоге 25 февраля, вместе с решением по Санкт-Петербургу, УЕФА сделал ставку на Париж и главную французскую арену «Стад де Франс».

Франция не принимала финалы Лиги чемпионов с 2006 года.

Что будет со стыками ЧМ?

Пока неясно. Но, к сожалению, московский матч 24 марта сборной России против поляков и правда может быть перенесен на нейтральное поле. Вероятность того, что УЕФА прислушается к позиции поляков, становится с каждым днем все выше.

Напомним, что еще до событий четверга польская сторона высказывалась против игры национальной команды в Москве. Сначала СМИ информировали, что Польский футбольный союз (PZPN) напишет УЕФА, что «проведение матча в Москве может быть небезопасным». Этой же позиции придерживался министр спорта Польши Камиль Бортничук, который заявил о целесообразности проведения встречи «как минимум на нейтральной территории».