УЕФА лишил Петербург финала Лиги чемпионов: подробности
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
Футбольные чиновники оперативно отреагировали на события на Украине. Все, что известно о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга — в нашем материале.
Даже не верится, что с московского финала ЛЧ пролетело 14 лет. Ведь какие же яркие впечатления он подарил футбольному миру! Май 2008-го, утонувшие в дожде «Лужники», падение и слезы горя капитана «Челси» Джона Терри и слезы (счастья) Криштиану Роналду… Сейв Эдвина ван дер Сара после заключительного удара серии пенальти в исполнении Николя Анелька принес «Манчестер Юнайтед» третью победу в главном клубном турнире Старого Света.
В 2022 году не меньшим по накалу триллером мог удивить и Санкт-Петербург. Уже 28 мая он должен был принять финал Лиги чемпионов вопреки всем переносам из-за пандемии коронавируса: если бы не COVID-19, в Питере прошел бы прошлогодний решающий матч ЛЧ.
Однако уже в понедельник стало ясно: красавец-город на Неве вряд ли дождется главного матча евросезона.
Обсуждение санкций, которые последовали вслед за громким заявлением Путина, не могли не затронуть и спортивную сферу. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что отныне в России «немыслимо» проводить крупные международные футбольные турниры.
Его поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Я четко заявляю: нет, финал не должен проходить в Санкт-Петербурге. Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его», — озвучила свою позицию Трасс в эфире Sky News.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остро высказываться о политической ситуации не спешили. Вот какой ответ получило РИА Новости от организации на просьбу о комментарии:
«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и при необходимости примет решение в надлежащее время. У нас нет дальнейших комментариев в связи с этой ситуацией».
Окончательно же ситуация с многострадальным финалом разрешилась в пятницу.
Позиция УЕФА стала чуть яснее. В Союзе заверили, что они решительно настроены «быть солидарными с футбольным сообществом Украины».
Спустя сутки УЕФА созвал экстренное совещание Исполнительного комитета, по итогам которого Санкт-Петербург лишили статуса города-хозяина финала Лиги чемпионов. Также было принято решение по отечественным клубам: они не будут исключены из еврокубков, однако игры, проводимые под эгидой УЕФА, перенесут с территорий России и Украины.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что решение перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж принято вопреки здравому смыслу и регламентирующим документам.
«РФС не нарушил ни одного пункта из основополагающих документов. Мы в состоянии обеспечить безопасность на матчах, имеем огромный опыт в проведении соревнований. Никаких боевых действий на территории Российской Федерации не происходит. РФС не должен подвергаться санкциям, а это именно санкции», — сказал Колосков.
Функционер добавил, что президенту УЕФА Александеру Чеферину было почти невозможно устоять под колоссальным давлением всевозможных европейских институтов и правительств.
«Но самое главное другое — спортивная целесообразность и риски. Некоторые английские клубы заявили, что они не приедут в Питер, если выйдут в финал Лиги чемпионов. Представьте себе состояния руководителя УЕФА, который оказался под таким дамокловым мечом. В данной ситуации он принимает решение о переносе в другую страну», — заявил Колосков.
Замену Петербургу присматривали заранее. Британская пресса указывала на домашние арены лондонских клубов «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Однако, как позже сообщил ESPN, УЕФА обойдется без британской помощи, сделав выбор из следующих пяти городов-кандидатов:
Что интересно, в новостях даже не упоминается главный стадион Англии «Уэмбли». И это вопреки тому, что на днях мэр Лондона Садик Хан заявил, что британская столица готова принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга. Где, как не на легендарной арене, проводить матч такого уровня? Такая позиция УЕФА может объясняться фанатскими беспорядками перед финалом ЕВРО-2020 между Англией и Италией, который принимал как раз «Уэмбли».
В итоге 25 февраля, вместе с решением по Санкт-Петербургу, УЕФА сделал ставку на Париж и главную французскую арену «Стад де Франс».
Франция не принимала финалы Лиги чемпионов с 2006 года.
Пока неясно. Но, к сожалению, московский матч 24 марта сборной России против поляков и правда может быть перенесен на нейтральное поле. Вероятность того, что УЕФА прислушается к позиции поляков, становится с каждым днем все выше.
Напомним, что еще до событий четверга польская сторона высказывалась против игры национальной команды в Москве. Сначала СМИ информировали, что Польский футбольный союз (PZPN) напишет УЕФА, что «проведение матча в Москве может быть небезопасным». Этой же позиции придерживался министр спорта Польши Камиль Бортничук, который заявил о целесообразности проведения встречи «как минимум на нейтральной территории».
Позднее о ситуации жестко высказался президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон («на сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить игры в России»). При чем тут Швеция, спросите вы? Дело в том, что, если футболисты Валерия Карпина пройдут поляков, они встретятся с сильнейшим во встрече сборных Швеции и Чехии.