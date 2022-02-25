Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Дженоа
Интер
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло

Но Паоло Ваноли придется очень трудно.

СпартакЛейпцигЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Перед жеребьевкой ⅛ финала Лиги Европы у «Спартака» были разные в эмоциональном плане опции относительно возможного соперника.

Читайте также
Россия лишилась финала ЛЧ, а «Спартаку» запретили играть ЛЕ в Москве. Разбор решений УЕФА

Были совсем унылые варианты вроде «Рейнджерс» или «Браги», когда зацепиться совсем не за что. Ну, не вспоминать же Олега Кононова или Рауля Рианчо.

Были, скажем так, средние в виде «Севильи», «Порту» или «Аталанты» — хорошие европейские клубы. Можно было бы вспомнить про 2011 год, Радамеля Фалькао и легендарное выступление Валерия Карпина или поговорить про Алексея Миранчука, который должен восстановиться от травмы как раз к матчам ⅛ финала.

Была интересная опция с «Бетисом» — и дело тут не в самих испанцах, а в том, что неизбежно последовали бы сравнения с «Зенитом», и разговоров было бы много. Особенно после довольно неплохого футбола, показанного питерцами в ответном матче в Севилье.

Был вариант с «Барселоной»: встреча с топ-клубом — это всегда особая история.

Во время загрузки произошла ошибка.

И был «Лейпциг» с Доменико Тедеско — самый эмоциональный и невероятный вариант из всех. Наверное, круче придумать ничего невозможно. Если «Барселона» была бы идеальным вариантом с точки зрения афиши, то это — идеальный шторм.

Читайте также
Лига Европы: «Спартак» сыграет с «Лейпцигом», «Барселона» — «Галатасарай» и другие пары ⅛ финала

Да, пожалуй, это худший вариант для Паоло Ваноли. Вылететь от «Рейнджерс» или «Браги» — неприятно, но терпимо. Проиграть «Бетису» и выглядеть при этом на фоне испанцев хуже «Зенита» — то же самое. В конце концов, всегда можно сказать, что Сергей Семак работает в Санкт-Петербурге четвертый сезон, а «Спартак» только в начале нового пути.

Но Тедеско — это совершенно особая история. Он — в топ-3 самых любимых болельщиками тренеров «Спартака» за последние 20 лет наряду с Владимиром Федотовым и Массимо Каррерой (все же отношение к Валерию Карпину местами было довольно неоднозначное). Еще год назад он вытаскивал красно-белых на второе место, а после матча с «Химками» ему устраивали трогательную церемонию прощания прямо на «Открытие Банк Арене» с участием руководства клуба. И это был уникальный прецедент в новейшей истории «Спартака». А когда в ноябре Тедеско приезжал в Москву на матч с «Наполи», после игры футболисты радостно встречали его криками: «Папа!».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА о переносе домашней игры ЛЕ на нейтральное поле

Сейчас Доменико доказывает даже закоренелым скептикам, что он никакой не «попрыгунчик», а действительно классный тренер (хотя для всех адекватных наблюдателей это и так было очевидно). После Нового года у «Лейпцига» пять побед в шести турах чемпионата Германии, и «быки» уже поднялись в топ-4.

Сравнения и воспоминания неизбежны, и Ваноли придется с этим мириться. Поражение «Спартака» не станет неприятной сенсацией — все же «Лейпциг» объективно сильнее и располагает более классными футболистами, — но эмоциональный фон может быть очень трудным, учитывая еще и сложный календарь на старте РПЛ. С другой стороны, никаких реваншистских настроений у Тедеско точно не будет: уход из «Спартака» был исключительно его решением.

Кроме того, на эту ситуацию можно смотреть и как на шанс для Ваноли быстро расположить к себе трибуны: сначала успех в дерби с ЦСКА, потом обыграть в Лиге Европы любимца фанатов — так недолго стать «одним из них». И о добряке Руе Витории и обстоятельствах назначения уже никто не вспомнит.

Ну, а для всех остальных вряд ли мог быть жребий лучше.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь