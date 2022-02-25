Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах

«Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами. «Зенит» в этом отношении проявил себя молодцом, «Бетис» явно выжидал, пока у россиян закончатся силы.

Именно поэтому после 75-й минуты «Бетис» несколько раз угрожал воротам юного Одоевского. «Зениту» удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определенная ирония в том, что «Зенит», который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR. Я уже запутался в трактовках, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это — гол не засчитал", — сказал Уткин в эфире своего ютуб-канала.