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18:33 (мск), источник: Sport24

Уткин: «Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал игру «Зенита» в Лиге Европы.

Бетис
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Источник: Sport24

«Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами. «Зенит» в этом отношении проявил себя молодцом, «Бетис» явно выжидал, пока у россиян закончатся силы.

Именно поэтому после 75-й минуты «Бетис» несколько раз угрожал воротам юного Одоевского. «Зениту» удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определенная ирония в том, что «Зенит», который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR. Я уже запутался в трактовках, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это — гол не засчитал", — сказал Уткин в эфире своего ютуб-канала.

Бетис
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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