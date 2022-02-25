Тедеско: Я провел прекрасное время в «Спартаке». Это будет особенный матч для меня

«Это особенная игра для меня, это понятно. Я провел прекрасное время в “Спартаке”, где встретил много замечательных людей и подружился с ними. Я хорошо знаю команду и знаю, на что они способны. Вы видели это в Лиге Европы, когда они выиграли действительно сложную группу», — приводит пресс-служба «Лейпцига» слова Тедеско.