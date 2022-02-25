Тедеско: Я провел прекрасное время в «Спартаке». Это будет особенный матч для меня
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече со «Спартаком» в ⅛ финала Лиги Европы.
СпартакЛейпцигЛига Европы: таблица и календарь
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече со «Спартаком» в ⅛ финала Лиги Европы.
«Это особенная игра для меня, это понятно. Я провел прекрасное время в “Спартаке”, где встретил много замечательных людей и подружился с ними. Я хорошо знаю команду и знаю, на что они способны. Вы видели это в Лиге Европы, когда они выиграли действительно сложную группу», — приводит пресс-служба «Лейпцига» слова Тедеско.
Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. В декабре 2021 года 36-летний немец стал главным тренером «Лейпцига».
Первый матч ⅛ финала между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоится 10 марта, ответная игра пройдет 17 марта.