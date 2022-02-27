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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан может получить матчи плей-офф Лиги Европы

Казахстан может стать местом проведения домашнего матча московского «Спартака» с «Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги Европы, поскольку европейские страны закрыли свое небо для полета российских авиакомпаний, сообщает телеграм-канал «Максим же, ну».

Спартак
РБ ЛейпцигЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: uefa.com

При этом есть для московского клуба и другие варианты.

«Куда интереснее, где “красно-белые” будут хозяйничать в Лиге Европы, а не потенциальное второе дерби в Кубке. У “Спартака” через пару дней будет что-то около нуля вариантов, где провести “домашний” матч с “Лейпцигом”.

Сегодня-завтра ЕС закроет все небо для российских самолетов. Наша страна ответит симметрично — европейские самолеты не смогут к нам прилетать. Зеленым на карте отмечены страны ЕС. До бывшей Югославии не доберешься. До Норвегии — если только через Северный полюс. В Беларуси, мягко говоря, вряд ли разрешат играть. С Грузией тоже проблем хватало с 2008-го.

Получается, остаются: Швейцария, Сербия, Израиль, Турция, Азербайджан, Армения, Казахстан, исключение из ЛЕ.

Для мартовских матчей сборной России в стыках ЧМ ситуация похожая. Но там сначала нужно найти соперника хотя бы", — пишет источник.

Отметим, что матчи этой стадии пройдут 10 и 17 марта.

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