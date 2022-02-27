Казахстан может получить матчи плей-офф Лиги Европы

При этом есть для московского клуба и другие варианты.

«Куда интереснее, где “красно-белые” будут хозяйничать в Лиге Европы, а не потенциальное второе дерби в Кубке. У “Спартака” через пару дней будет что-то около нуля вариантов, где провести “домашний” матч с “Лейпцигом”.

Сегодня-завтра ЕС закроет все небо для российских самолетов. Наша страна ответит симметрично — европейские самолеты не смогут к нам прилетать. Зеленым на карте отмечены страны ЕС. До бывшей Югославии не доберешься. До Норвегии — если только через Северный полюс. В Беларуси, мягко говоря, вряд ли разрешат играть. С Грузией тоже проблем хватало с 2008-го.

Получается, остаются: Швейцария, Сербия, Израиль, Турция, Азербайджан, Армения, Казахстан, исключение из ЛЕ.

Для мартовских матчей сборной России в стыках ЧМ ситуация похожая. Но там сначала нужно найти соперника хотя бы", — пишет источник.