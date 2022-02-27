«Спартак» сообщил о приоритетном варианте места проведения домашнего матча с «Лейпцигом»

«Приоритетный вариант проведения матча с “Лейпцигом” — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» вышел в ⅛ финала Лиги Европы как победитель своей группы, в которую входили «Наполи», «Лестер» и «Легия». «РБ Лейпциг», занявший на групповом этапе Лиги чемпионов третье место, сначала прошёл стадию плей-офф Лиги Европы (1/16 финала), где одолел «Реал Сосьедад».



Первый матч между «Лейпцигом» и «Спартаком» пройдёт 10 марта в Германии. Ответный — 17 марта.