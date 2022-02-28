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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: УЕФА исключит «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» будет исключен из текущего розыгрыша Лиги Европы по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за ситуации на Украине, сообщает Bild, а также немецкая версия Sky.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ясность в этом вопросе, скорее всего, наступит в ближайшие часы.

В ⅛ финала розыгрыша второго по значимости еврокубка «Спартак» должен сыграть с немецким «Лейпцигом». Первая встреча планировалась на 10 марта в Германии, ответная должна была пройти на нейтральном поле 17 марта. Как в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, приоритетным вариантом для проведения матча является Баку.

После исключения «Спартака» «Лейпциг» автоматически попадет в следующую стадию розыгрыша.

В пятницу исполком УЕФА на внеочередном собрании обязал российские и украинские клубы, а также сборные обеих стран проводить домашние матчи на нейтральной территории.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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