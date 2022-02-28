СМИ: УЕФА исключит «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы

Отмечается, что ясность в этом вопросе, скорее всего, наступит в ближайшие часы.

В ⅛ финала розыгрыша второго по значимости еврокубка «Спартак» должен сыграть с немецким «Лейпцигом». Первая встреча планировалась на 10 марта в Германии, ответная должна была пройти на нейтральном поле 17 марта. Как в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, приоритетным вариантом для проведения матча является Баку.

После исключения «Спартака» «Лейпциг» автоматически попадет в следующую стадию розыгрыша.

В пятницу исполком УЕФА на внеочередном собрании обязал российские и украинские клубы, а также сборные обеих стран проводить домашние матчи на нейтральной территории.