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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА расторг контракт с «Газпромом»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о прекращении сотрудничества с российской компанией «Газпром», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и чемпионат Европы 2024 года.

Ранее контракт с «Газпромом» разорвал немецкий футбольный клуб «Шальке».

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