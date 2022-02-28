УЕФА расторг контракт с «Газпромом»
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о прекращении сотрудничества с российской компанией «Газпром», сообщается на сайте УЕФА.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о прекращении сотрудничества с российской компанией «Газпром», сообщается на сайте УЕФА.
Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и чемпионат Европы 2024 года.
Ранее контракт с «Газпромом» разорвал немецкий футбольный клуб «Шальке».