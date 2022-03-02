Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в Лиге Европы

«Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение. Оставить национальные ассоциации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неверно.



Я знаю игроков “Спартака”, мы с моими помощниками взяли команду на 12-м месте и через год заняли второе место. “Спартак” прошёл дальше из сложной группы с “Наполи”, “Лестером” и “Легией”. Очевидно, что после этого для них невероятно обидно такое решение. Я знаю парней — игроков, персонал… Мы всё ещё дружим, и мне очень жаль, что так вышло, но такое решение — единственно верное», — приводит слова Тедеско RB Live.