Призрак Суперлиги бродит по Европе
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готовит новый проект мегатурнира.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли готовит новый проект мегатурнира.
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли в ходе проходившей в Лондоне конференции Financial Times Business of Football дал понять, что проект Cуперлиги, около года назад начинавшийся как своего рода революция в футбольной индустрии, но рухнувший меньше чем через двое суток, все еще жив. В ответ президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин заявил, что его уже тошнит от разговоров о Суперлиге. Между тем, как сообщают итальянские СМИ, господин Аньелли совместно с президентами «Реала» и «Барселоны» Флорентино Пересом и Жоаном Лапортой готовит новый проект, в котором учтены ошибки.
В Лондоне
Так вот, Андреа Аньелли отказался признать, что Суперлига была ошибкой и провалом. Более того, он заявил, что проект жив. По его словам, из двенадцати клубов, подписавших договор о создании Суперлиги, одиннадцать до сих пор связаны контрактом. Напомним, что помимо «Ювентуса» среди учредителей Суперлиги числились «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем». Но под давлением болельщиков и властей Великобритании английские клубы из проекта вышли. В Испании и Италии реакция на Суперлигу была куда спокойнее. На данный момент проект официально поддерживают только «Ювентус», «Реал» и «Барселона».
Господин Аньелли отметил, что он по-прежнему убежден в том, что футбол нуждается в срочных реформах. «Компромиссы больше недопустимы, нам нужны глубокие преобразования. UEFA — монополист. Разве может монополист вести такой бизнес, как футбол? Не думаю», — сказал господин Аньелли. Он также отверг обвинения в том, что готовил проект втайне от всех руководящих футбольных структур. «Они прекрасно знали, чем я занят, — уверяет Андреа Аньелли.— Еще когда я был подростком, я слышал о том, что клубы недовольны, что они хотят создать свой турнир. А в прошлом году не один, не два, не три, а сразу двенадцать клубов сделали заявление, ставшее мощным сигналом к тому, что нам требуется более стабильная система».
Что касается Александра Чеферина, то он от критики Суперлиги, разумеется, отказываться не намерен. Правда, президент UEFA признался, что его уже тошнит от разговоров о ней. «Сначала посреди пандемии коронавируса они вышли с этой вздорной идеей Суперлиги. Теперь они вернулись, но уже в разгар событий на Украине. В последнее время я каждый день слышу и читаю о том, что Суперлига возвращается, но мне кажется, ее сторонники живут в параллельной вселенной. Всё это чушь и все, кроме них, это понимают», — сказал Александр Чеферин.
Между тем нельзя исключать, что, недооценивая серьезность намерений оппонентов, Александр Чеферин рискует вновь утратить контроль над ситуацией. Прошлой весной именно так и было — президента UEFA просто поставили перед фактом. И если бы не грубое вмешательство в футбольные дела британских властей, вынудивших английские клубы покинуть турнир, Суперлига вполне могла бы стартовать. К тому же в этот раз Андреа Аньелли вместе с Флорентино Пересом и Жоаном Лапортой, кажется, учли прошлые ошибки и прорабатывают менее противоречивый проект. О том, что они встречались и обсуждали перезапуск Суперлиги, сообщил глава Испанской футбольной лиги (объединяет два высших дивизиона испанского первенства) Хавьер Тебас, добавивший, что считает всех троих президентов клубов попросту лжецами.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, на данный момент обсуждается проект, предусматривающий привлечение в Суперлигу не 12, а сразу 40 команд, распределенных в два дивизиона. Хавьер Тебас при этом добавил, что английских клубов, оказавшихся слабым звеном, там не будет. Ядро первенства из 24 постоянных участников должны составить преимущественно клубы из Испании, Италии, Франции и Германии. Еще 16 мест предполагается распределять между представителями других лиг. Причем не на постоянной основе, а по результатам их выступлений в национальных первенствах. Последнее должно избавить от обвинений в создании закрытой лиги и сделать турнир более привлекательным для клубов второго и третьего эшелонов. Впрочем, говорить о перспективах проекта сейчас трудно. Возможно, Андреа Аньелли, Флорентино Пересу и Жоану Лапорте придется ждать несколько лет, прежде чем сделать еще одну попытку.