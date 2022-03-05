Призрак Суперлиги бродит по Европе

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли в ходе проходившей в Лондоне конференции Financial Times Business of Football дал понять, что проект Cуперлиги, около года назад начинавшийся как своего рода революция в футбольной индустрии, но рухнувший меньше чем через двое суток, все еще жив. В ответ президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин заявил, что его уже тошнит от разговоров о Суперлиге. Между тем, как сообщают итальянские СМИ, господин Аньелли совместно с президентами «Реала» и «Барселоны» Флорентино Пересом и Жоаном Лапортой готовит новый проект, в котором учтены ошибки.

В Лондоне 2—3 марта проходила конференция Financial Times Business of Football, в ходе которой произошел заочный обмен мнениями между президентом UEFA Александром Чеферином и главой «Ювентуса» Андреа Аньелли. Первый говорил по видеосвязи, второй вживую. Напомним, что до прошлой весны господа Чеферин и Аньелли дружили семьями. Президент UEFA даже стал крестным отцом дочери Андреа Аньелли. Но после того как последний оказался одним из вдохновителей проекта Суперлиги, предполагавшего объединение в закрытый и неподконтрольный UEFA турнир 12 топ-команд Европы, господин Чеферин иначе как змеей своего бывшего друга не называет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Так вот, Андреа Аньелли отказался признать, что Суперлига была ошибкой и провалом. Более того, он заявил, что проект жив. По его словам, из двенадцати клубов, подписавших договор о создании Суперлиги, одиннадцать до сих пор связаны контрактом. Напомним, что помимо «Ювентуса» среди учредителей Суперлиги числились «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем». Но под давлением болельщиков и властей Великобритании английские клубы из проекта вышли. В Испании и Италии реакция на Суперлигу была куда спокойнее. На данный момент проект официально поддерживают только «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

Господин Аньелли отметил, что он по-прежнему убежден в том, что футбол нуждается в срочных реформах. «Компромиссы больше недопустимы, нам нужны глубокие преобразования. UEFA — монополист. Разве может монополист вести такой бизнес, как футбол? Не думаю», — сказал господин Аньелли. Он также отверг обвинения в том, что готовил проект втайне от всех руководящих футбольных структур. «Они прекрасно знали, чем я занят, — уверяет Андреа Аньелли.— Еще когда я был подростком, я слышал о том, что клубы недовольны, что они хотят создать свой турнир. А в прошлом году не один, не два, не три, а сразу двенадцать клубов сделали заявление, ставшее мощным сигналом к тому, что нам требуется более стабильная система».

Что касается Александра Чеферина, то он от критики Суперлиги, разумеется, отказываться не намерен. Правда, президент UEFA признался, что его уже тошнит от разговоров о ней. «Сначала посреди пандемии коронавируса они вышли с этой вздорной идеей Суперлиги. Теперь они вернулись, но уже в разгар событий на Украине. В последнее время я каждый день слышу и читаю о том, что Суперлига возвращается, но мне кажется, ее сторонники живут в параллельной вселенной. Всё это чушь и все, кроме них, это понимают», — сказал Александр Чеферин.

Между тем нельзя исключать, что, недооценивая серьезность намерений оппонентов, Александр Чеферин рискует вновь утратить контроль над ситуацией. Прошлой весной именно так и было — президента UEFA просто поставили перед фактом. И если бы не грубое вмешательство в футбольные дела британских властей, вынудивших английские клубы покинуть турнир, Суперлига вполне могла бы стартовать. К тому же в этот раз Андреа Аньелли вместе с Флорентино Пересом и Жоаном Лапортой, кажется, учли прошлые ошибки и прорабатывают менее противоречивый проект. О том, что они встречались и обсуждали перезапуск Суперлиги, сообщил глава Испанской футбольной лиги (объединяет два высших дивизиона испанского первенства) Хавьер Тебас, добавивший, что считает всех троих президентов клубов попросту лжецами.